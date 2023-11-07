07 ноября 2023

В ХМАО полиция наказала пассажира за курение у трапа самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, полиция, сотрудник полиции
Житель ХМАО, куривший в аэропорту, получил административное наказание Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) полицейские задержали пассажира, который решил покурить у трапа самолета. Пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО в официальном telegram-канале сообщила, что нарушителя привлекли к административной ответственности.

«34-летний житель ХМАО покурил возле трапа на взлетной полосе. Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть, где привлекли к административной ответственности», — указано в публикации.

Мужчина летел из Москвы в Сургут и сразу после приземления самолета решил выкурить сигарету. В соответствии со статьей 6.24 КоАП РФ аэропорт относится к объектам, где запрещено курение табака, потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов.

Ранее URA.RU писало, что жительницу ХМАО поймали на курении во время рейса Сочи—Екатеринбург. В аэропорту Кольцово женщину задержал наряд полиции.

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В аэропорту Сургута (ХМАО) полицейские задержали пассажира, который решил покурить у трапа самолета. Пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО в официальном telegram-канале сообщила, что нарушителя привлекли к административной ответственности. «34-летний житель ХМАО покурил возле трапа на взлетной полосе. Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть, где привлекли к административной ответственности», — указано в публикации. Мужчина летел из Москвы в Сургут и сразу после приземления самолета решил выкурить сигарету. В соответствии со статьей 6.24 КоАП РФ аэропорт относится к объектам, где запрещено курение табака, потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов. Ранее URA.RU писало, что жительницу ХМАО поймали на курении во время рейса Сочи—Екатеринбург. В аэропорту Кольцово женщину задержал наряд полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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