В ХМАО полиция наказала пассажира за курение у трапа самолета

Житель ХМАО, куривший в аэропорту, получил административное наказание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Сургута (ХМАО) полицейские задержали пассажира, который решил покурить у трапа самолета. Пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО в официальном telegram-канале сообщила, что нарушителя привлекли к административной ответственности.

«34-летний житель ХМАО покурил возле трапа на взлетной полосе. Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть, где привлекли к административной ответственности», — указано в публикации.

Мужчина летел из Москвы в Сургут и сразу после приземления самолета решил выкурить сигарету. В соответствии со статьей 6.24 КоАП РФ аэропорт относится к объектам, где запрещено курение табака, потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов.

Ранее URA.RU писало, что жительницу ХМАО поймали на курении во время рейса Сочи—Екатеринбург. В аэропорту Кольцово женщину задержал наряд полиции.