Жительницу ХМАО задержала полиция из-за курения в самолете

09 ноября 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Жительницу из ХМАО задержала полиция из-за курения в самолете Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу ХМАО поймали на курении в самолете во время полета рейсом «Сочи-Екатеринбург». В аэропорту Кольцово женщину задержал наряд полиции. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «В дежурную часть отдела МВД в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейсом „Сочи-Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Сотрудники транспортной полиции прибыли на место, где установили 23-летнюю жительницу ХМАО-Югры, которая нарушала общественный порядок. Согласно акту командира воздушного судна, данная пассажирка во время полета курила в санитарной комнате», — сказано в сообщении полиции. Женщину доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово». После этого было составлено два административных протокола за нарушение запрета курения на отдельных территориях и за нарушение распоряжений командира воздушного судна.

Жительницу ХМАО поймали на курении в самолете во время полета рейсом «Сочи-Екатеринбург». В аэропорту Кольцово женщину задержал наряд полиции. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. «В дежурную часть отдела МВД в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся воздушному судну рейсом „Сочи-Екатеринбург“ требуется наряд полиции. Сотрудники транспортной полиции прибыли на место, где установили 23-летнюю жительницу ХМАО-Югры, которая нарушала общественный порядок. Согласно акту командира воздушного судна, данная пассажирка во время полета курила в санитарной комнате», — сказано в сообщении полиции. Женщину доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово». После этого было составлено два административных протокола за нарушение запрета курения на отдельных территориях и за нарушение распоряжений командира воздушного судна.