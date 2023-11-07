Жителям ЯНАО не достались билеты на поезд Деда Мороза

Билеты на поезд Деда Мороза в Лабытнанги были раскуплены за минуту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Лабытнанги (ЯНАО) не удалось приобрести для своих детей билеты на поезд Деда Мороза. Горожане массово пишут в социальной сети «ВКонтакте», что билеты в передвижную резиденцию раскупили буквально за пару минут.

«Как так, за минуту выкуплены все билеты?! Только детей раздразнили, теперь плачут», — написала Ольга Зубарева в городском сообществе «Лабытнанги Info». «Билеты разобрали за 1 минуту, на моменте оплаты вылетел сайт», — поделилась Алина Бажак. «Да, очень неприятно, столько ждали, и за пару минут нет билетов», — согласилась Ирина Распутина.

Были и те, кто успел приобрести билет для посещения мероприятия, но без трудностей не обошлось. «Заранее подготовили данные, все успели купить. Да, к сожалению, билеты закончились за 4 минуты. Желающих очень много», — поделилась Алеся Киптик. «Зашли ровно в 21:00, уже билетов не было. Через 27 минут муж чудом успел купить один. Просто билетов очень мало, полгорода сидело. На всех не хватило», — отметила Ирина Ковалева.

Представители администрации города Лабытнанги рассказали, на какое количество человек рассчитана праздничная программа. «Как поясняют в РЖД, одновременно на спектакль или в резиденцию Деда Мороза допускается не более 15 человек, включая детей и взрослых. Для всех желающих открыты для свободного посещения вагон-лавка с фотокупе и вагон-ресторан с северной кухней», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию РЖД для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.