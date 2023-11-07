Пермский отель после скандала с Сергеем Лазаревым обещал реконструировать номер

08 ноября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Сергей Лазарев вынудил пермский отель отремонтировать номер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отель Holiday Perm ответил на возмущение певца Сергея Лазарева, которому достался номер с грязной ванной. По словам представителей гостиницы, номер будет отремонтирован. «Номер, в котором останавливался Сергей Лазарев, стоит в ожидании ремонта, и сейчас разрабатываются проекты его реконструкции. Как только достойный проект реконструкции номера будет разработан, управляющая компания начнет его обновление», — передает «Коммерсант-Пермь» слова представителя Holiday Perm. Ранее URA.RU рассказывало, что артист Сергей Лазарев, приехавший в Пермь с концертами, был вынужден сменить отель. В соцсетях он объяснил это тем, что в его номере ванна оказалась с желтыми пятнами.

Отель Holiday Perm ответил на возмущение певца Сергея Лазарева, которому достался номер с грязной ванной. По словам представителей гостиницы, номер будет отремонтирован. «Номер, в котором останавливался Сергей Лазарев, стоит в ожидании ремонта, и сейчас разрабатываются проекты его реконструкции. Как только достойный проект реконструкции номера будет разработан, управляющая компания начнет его обновление», — передает «Коммерсант-Пермь» слова представителя Holiday Perm. Ранее URA.RU рассказывало, что артист Сергей Лазарев, приехавший в Пермь с концертами, был вынужден сменить отель. В соцсетях он объяснил это тем, что в его номере ванна оказалась с желтыми пятнами.