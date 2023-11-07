Пермский отель после скандала с Сергеем Лазаревым обещал реконструировать номер

Отель Holiday Perm ответил на возмущение певца Сергея Лазарева, которому достался номер с грязной ванной. По словам представителей гостиницы, номер будет отремонтирован.
«Номер, в котором останавливался Сергей Лазарев, стоит в ожидании ремонта, и сейчас разрабатываются проекты его реконструкции. Как только достойный проект реконструкции номера будет разработан, управляющая компания начнет его обновление», — передает «Коммерсант-Пермь» слова представителя Holiday Perm.
Ранее URA.RU рассказывало, что артист Сергей Лазарев, приехавший в Пермь с концертами, был вынужден сменить отель. В соцсетях он объяснил это тем, что в его номере ванна оказалась с желтыми пятнами.
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