ЧМК заплатит за загрязнение реки Миасс шесть тысяч рублей вместо 263 млн

08 ноября 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Действия ЧМК признали незаконными, но отказали во взыскании компенсации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд признал незаконным сброс отходов в реку Миасс ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК), но отказал требованиям Уральского управления Росприроднадзора в возмещении ущерба на сумму 263 млн рублей. Об этом 8 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области. «Признать незаконными действия ЧМК. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с ЧМК в федеральный бюджет госпошлину по иску в размере шести тысяч рублей», — сообщили решение суда в пресс-службе. Сбросы в Миасс происходили с июня 2013 года по февраль 2016-го. Последнее превышение нормативов было замечено в мае 2016 года. Сточные воды попадали в реку с Баландинского, Каштакского и Першинского выпусков. Уральское управление Росприроднадзора потребовало за нарушения возмещение ущерба на сумму 263 млн рублей. Иск был подан в конце мая, а первое заседание назначено на 11 июля, но его неоднократно переносили. Ответы ПАО «ЧМК» и управления Росприроднадзора на запросы URA.RU на момент публикации не поступили.

Суд признал незаконным сброс отходов в реку Миасс ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК), но отказал требованиям Уральского управления Росприроднадзора в возмещении ущерба на сумму 263 млн рублей. Об этом 8 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области. «Признать незаконными действия ЧМК. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с ЧМК в федеральный бюджет госпошлину по иску в размере шести тысяч рублей», — сообщили решение суда в пресс-службе. Сбросы в Миасс происходили с июня 2013 года по февраль 2016-го. Последнее превышение нормативов было замечено в мае 2016 года. Сточные воды попадали в реку с Баландинского, Каштакского и Першинского выпусков. Уральское управление Росприроднадзора потребовало за нарушения возмещение ущерба на сумму 263 млн рублей. Иск был подан в конце мая, а первое заседание назначено на 11 июля, но его неоднократно переносили. Ответы ПАО «ЧМК» и управления Росприроднадзора на запросы URA.RU на момент публикации не поступили.