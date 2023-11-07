07 ноября 2023

ЧМК заплатит за загрязнение реки Миасс шесть тысяч рублей вместо 263 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Действия ЧМК признали незаконными, но отказали во взыскании компенсации Фото:

Суд признал незаконным сброс отходов в реку Миасс ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК), но отказал требованиям Уральского управления Росприроднадзора в возмещении ущерба на сумму 263 млн рублей. Об этом 8 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области.

«Признать незаконными действия ЧМК. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с ЧМК в федеральный бюджет госпошлину по иску в размере шести тысяч рублей», — сообщили решение суда в пресс-службе.

Сбросы в Миасс происходили с июня 2013 года по февраль 2016-го. Последнее превышение нормативов было замечено в мае 2016 года. Сточные воды попадали в реку с Баландинского, Каштакского и Першинского выпусков. Уральское управление Росприроднадзора потребовало за нарушения возмещение ущерба на сумму 263 млн рублей. Иск был подан в конце мая, а первое заседание назначено на 11 июля, но его неоднократно переносили. Ответы ПАО «ЧМК» и управления Росприроднадзора на запросы URA.RU на момент публикации не поступили.

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Суд признал незаконным сброс отходов в реку Миасс ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК), но отказал требованиям Уральского управления Росприроднадзора в возмещении ущерба на сумму 263 млн рублей. Об этом 8 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области. «Признать незаконными действия ЧМК. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с ЧМК в федеральный бюджет госпошлину по иску в размере шести тысяч рублей», — сообщили решение суда в пресс-службе. Сбросы в Миасс происходили с июня 2013 года по февраль 2016-го. Последнее превышение нормативов было замечено в мае 2016 года. Сточные воды попадали в реку с Баландинского, Каштакского и Першинского выпусков. Уральское управление Росприроднадзора потребовало за нарушения возмещение ущерба на сумму 263 млн рублей. Иск был подан в конце мая, а первое заседание назначено на 11 июля, но его неоднократно переносили. Ответы ПАО «ЧМК» и управления Росприроднадзора на запросы URA.RU на момент публикации не поступили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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