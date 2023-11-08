«Единая Россия» и фонд «Защитники Отечества» участвуют в разработке новых льгот для участников СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Защитники Отечества» разрабатывает новые льготы для участников спецоперации на Украине. Российским солдатам хотят предоставить бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии; также прорабатываются вопросы реабилитации и протезирования участников СВО. В разработке инициатив участвует секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«В частности, сегодня мы работаем над тем, чтобы военнослужащим предоставлялся бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. <…> Группа по СВО работает и над вопросами реабилитации и протезирования», — подчеркнул Андрей Турчак. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России». Турчак признался, что существуют трудности в лицензировании и разработке протезов.

Его в этом вопросе поддержала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По ее мнению, важно закрепить в стандартах объем медпомощи при протезировании.

Сам Турчак добавил, что совместные усилия «Единой России» и фонда не остаются без внимания. Они придают импульс законодательной работе, направленной на оказание поддержки участникам спецоперации.

В свою очередь, представитель рабочей группы по СВО, первый замруководителя думской фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин подчеркнул, что внимания требуют отдельные инициативы, связанные со страхованием добровольцев, участвующих в спецоперации. Также требуется проработать вопросы о жилищных выплатах семьям погибших участников СВО.

По мнению Вяткина, нужно также рассмотреть возможность сохранения мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников. «Речь идет о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Законопроект прошел первое чтение», — подчеркнул представитель рабочей группы.

«Единая Россия» и фонд «Защитники» разрабатывает инициативы по поддержке участников СВО Фото: пресс-служба «Единой России»

Андрей Турчак участвует в разработке инициатив Фото: пресс-служба «Единой России»