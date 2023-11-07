Мэрию курганского округа заставили найти перевозчика

Прокуратура отреагировала на жалобы жителей Щучанского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура через суд обязала мэрию Щучанского округа (Курганская область) провести конкурс для выбора перевозчика, который организует маршруты до сел Нифанка и Сухоборское. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратура Щучанского округа направила иск в суд о возложении обязанности на администрацию провести открытый конкурс на осуществление перевозок пассажиров. Транспортное обслуживание по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между городом Щучье и селом Нифанка долгое время не было организовано надлежащим образом», — указано на сайте ведомства.

Жители села Нифанка неоднократно обращались с заявлениями в мэрию Щучанского округа по данной проблеме, но вопрос с транспортом так и не был решен. Прокуратура подала иск в связи с обращениями жителей округа. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу ход его исполнения будет взят на контроль.

Ранее URA.RU писало, что в курганском правительстве назвали причины отказа перевозчиков от межмуниципальных маршрутов. Директор областного департамента экономического развития Владимир Ковалев пояснил, что это происходит из-за низкого уровня пассажиропотока. Представители сферы транспорта также подтверждали, что основной причиной отказа от маршрутов является отсутствие должного количества пассажиров, из-за чего предприниматель не может заработать.