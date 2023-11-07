07 ноября 2023

Мэрию курганского округа заставили найти перевозчика

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Прокуратура отреагировала на жалобы жителей Щучанского округа Фото:

Прокуратура через суд обязала мэрию Щучанского округа (Курганская область) провести конкурс для выбора перевозчика, который организует маршруты до сел Нифанка и Сухоборское. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратура Щучанского округа направила иск в суд о возложении обязанности на администрацию провести открытый конкурс на осуществление перевозок пассажиров. Транспортное обслуживание по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между городом Щучье и селом Нифанка долгое время не было организовано надлежащим образом», — указано на сайте ведомства.

Жители села Нифанка неоднократно обращались с заявлениями в мэрию Щучанского округа по данной проблеме, но вопрос с транспортом так и не был решен. Прокуратура подала иск в связи с обращениями жителей округа. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу ход его исполнения будет взят на контроль.

Ранее URA.RU писало, что в курганском правительстве назвали причины отказа перевозчиков от межмуниципальных маршрутов. Директор областного департамента экономического развития Владимир Ковалев пояснил, что это происходит из-за низкого уровня пассажиропотока. Представители сферы транспорта также подтверждали, что основной причиной отказа от маршрутов является отсутствие должного количества пассажиров, из-за чего предприниматель не может заработать.

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Прокуратура через суд обязала мэрию Щучанского округа (Курганская область) провести конкурс для выбора перевозчика, который организует маршруты до сел Нифанка и Сухоборское. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. «Прокуратура Щучанского округа направила иск в суд о возложении обязанности на администрацию провести открытый конкурс на осуществление перевозок пассажиров. Транспортное обслуживание по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между городом Щучье и селом Нифанка долгое время не было организовано надлежащим образом», — указано на сайте ведомства. Жители села Нифанка неоднократно обращались с заявлениями в мэрию Щучанского округа по данной проблеме, но вопрос с транспортом так и не был решен. Прокуратура подала иск в связи с обращениями жителей округа. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу ход его исполнения будет взят на контроль. Ранее URA.RU писало, что в курганском правительстве назвали причины отказа перевозчиков от межмуниципальных маршрутов. Директор областного департамента экономического развития Владимир Ковалев пояснил, что это происходит из-за низкого уровня пассажиропотока. Представители сферы транспорта также подтверждали, что основной причиной отказа от маршрутов является отсутствие должного количества пассажиров, из-за чего предприниматель не может заработать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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