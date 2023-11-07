07 ноября 2023

В ХМАО раскупили билеты на поезд Деда Мороза

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд деда Мороза. Курган, дед мороз и снегурочка, поезд деда мороза, дед мороз с Устюга
Праздничный поезд приедет в Нижневартовск 29 ноября Фото:

В ХМАО раскупили билеты на поезд Деда Мороза, который приедет в Нижневартовск 29 ноября. Об этом свидетельствует официальный портал РЖД.

«29 ноября поезд Деда Мороза прибудет на станцию Нижневартовск-1. На заданные даты билетов нет», — указано на сайте. Также отсутствуют билеты на новогоднее кукольное представление, которое привезет праздничный состав.

Поезд с главным новогодним персонажем отправится 11 ноября из Великого Устюга и объедет более 80 городов страны. Стоимость билетов на представления начинается от 1950 рублей.

URA.RU направило в РЖД запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе компании обещали дать ответ на вопросы агентства.

Ранее URA.RU писало, что на новогоднюю ночь жителям ХМАО предлагали купить билеты РЖД со скидкой в 40%. Отправиться поездом можно было из Сургута и Нижневартовска.

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В ХМАО раскупили билеты на поезд Деда Мороза, который приедет в Нижневартовск 29 ноября. Об этом свидетельствует официальный портал РЖД. «29 ноября поезд Деда Мороза прибудет на станцию Нижневартовск-1. На заданные даты билетов нет», — указано на сайте. Также отсутствуют билеты на новогоднее кукольное представление, которое привезет праздничный состав. Поезд с главным новогодним персонажем отправится 11 ноября из Великого Устюга и объедет более 80 городов страны. Стоимость билетов на представления начинается от 1950 рублей. URA.RU направило в РЖД запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе компании обещали дать ответ на вопросы агентства. Ранее URA.RU писало, что на новогоднюю ночь жителям ХМАО предлагали купить билеты РЖД со скидкой в 40%. Отправиться поездом можно было из Сургута и Нижневартовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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