В ХМАО раскупили билеты на поезд Деда Мороза, который приедет в Нижневартовск 29 ноября. Об этом свидетельствует официальный портал РЖД.
«29 ноября поезд Деда Мороза прибудет на станцию Нижневартовск-1. На заданные даты билетов нет», — указано на сайте. Также отсутствуют билеты на новогоднее кукольное представление, которое привезет праздничный состав.
Поезд с главным новогодним персонажем отправится 11 ноября из Великого Устюга и объедет более 80 городов страны. Стоимость билетов на представления начинается от 1950 рублей.
URA.RU направило в РЖД запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе компании обещали дать ответ на вопросы агентства.
Ранее URA.RU писало, что на новогоднюю ночь жителям ХМАО предлагали купить билеты РЖД со скидкой в 40%. Отправиться поездом можно было из Сургута и Нижневартовска.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.