07 ноября 2023

В Тюмени рухнули цены на мандарины

© Служба новостей «URA.RU»
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Мандарины. Курган , мандарины, апельсины
В Тюмени за две недели мандарины подешевели почти в два раза Фото:

В Тюмени снизилась стоимость мандаринов. Корреспондент URA.RU сравнил цены за несколько недель в одном из сетевых продуктовых магазинов.

Один килограмм мандаринов за 179 рублей в Тюмени продается в одном из сетевых супермаркетов. Две недели назад стоимость цитрусовых в этом магазине составляла 279 рублей за килограмм.

Ранее агентство писало о том, что за год в России стоимость мандаринов выросла на 70%. К новому году аналитики прогнозирует увеличение цены еще на 5%. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировку, конфликт в Израиле и неурожай в некоторых странах-поставщиках.

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В Тюмени снизилась стоимость мандаринов. Корреспондент URA.RU сравнил цены за несколько недель в одном из сетевых продуктовых магазинов. Один килограмм мандаринов за 179 рублей в Тюмени продается в одном из сетевых супермаркетов. Две недели назад стоимость цитрусовых в этом магазине составляла 279 рублей за килограмм. Ранее агентство писало о том, что за год в России стоимость мандаринов выросла на 70%. К новому году аналитики прогнозирует увеличение цены еще на 5%. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировку, конфликт в Израиле и неурожай в некоторых странах-поставщиках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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