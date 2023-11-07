В Тюмени рухнули цены на мандарины

08 ноября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

В Тюмени за две недели мандарины подешевели почти в два раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени снизилась стоимость мандаринов. Корреспондент URA.RU сравнил цены за несколько недель в одном из сетевых продуктовых магазинов. Один килограмм мандаринов за 179 рублей в Тюмени продается в одном из сетевых супермаркетов. Две недели назад стоимость цитрусовых в этом магазине составляла 279 рублей за килограмм. Ранее агентство писало о том, что за год в России стоимость мандаринов выросла на 70%. К новому году аналитики прогнозирует увеличение цены еще на 5%. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировку, конфликт в Израиле и неурожай в некоторых странах-поставщиках.

В Тюмени снизилась стоимость мандаринов. Корреспондент URA.RU сравнил цены за несколько недель в одном из сетевых продуктовых магазинов. Один килограмм мандаринов за 179 рублей в Тюмени продается в одном из сетевых супермаркетов. Две недели назад стоимость цитрусовых в этом магазине составляла 279 рублей за килограмм. Ранее агентство писало о том, что за год в России стоимость мандаринов выросла на 70%. К новому году аналитики прогнозирует увеличение цены еще на 5%. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировку, конфликт в Израиле и неурожай в некоторых странах-поставщиках.