В Тюмени рухнули цены на мандарины

В Тюмени снизилась стоимость мандаринов. Корреспондент URA.RU сравнил цены за несколько недель в одном из сетевых продуктовых магазинов.
Один килограмм мандаринов за 179 рублей в Тюмени продается в одном из сетевых супермаркетов. Две недели назад стоимость цитрусовых в этом магазине составляла 279 рублей за килограмм.
Ранее агентство писало о том, что за год в России стоимость мандаринов выросла на 70%. К новому году аналитики прогнозирует увеличение цены еще на 5%. По данным источников крупных торговых сетей, причинами для подорожания стали курс рубля, увеличение цены транспортировку, конфликт в Израиле и неурожай в некоторых странах-поставщиках.
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