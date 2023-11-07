07 ноября 2023

Медик из Миасса погиб на СВО. Фото

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В июле 2023 года врач-реаниматолог уехал на передовую, чтобы спасать жизни бойцов Фото:
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При выполнении боевой задачи в зоне СВО погиб медик из Миасса (Челябинская область) Олег Марченко. Информация об этом появилась 8 ноября в соцсетях горбольницы №2, где 32-летний врач-реаниматолог заведовал отделением реанимации и интенсивной терапии.

«4 ноября при выполнении боевой задачи в зоне СВО вражеский дрон оборвал жизнь заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии, врача-реаниматолога Олега Марченко. Ему было всего 32 года», — сообщили в официальном паблике городской больницы №2 Миасса в соцсети «ВКонтакте».

В миасское медучреждение врач устроился сразу после окончания Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого и ординатуры по «Анестезиологии и реанимации» в Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ). Уже через два года он возглавил отделение анестезиологии-реанимации.

В пандемию работал в «красной зоне». В июне 2022 года был представлен к награждению Почетной грамотой президента РФ за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. В июле 2023 года Марченко уехал в зону спецоперации, чтобы спасать раненых бойцов. Там его назначили начальником госпиталя.

Погибшему в зоне СВО медику было 32 года
Погибшему в зоне СВО медику было 32 года
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При выполнении боевой задачи в зоне СВО погиб медик из Миасса (Челябинская область) Олег Марченко. Информация об этом появилась 8 ноября в соцсетях горбольницы №2, где 32-летний врач-реаниматолог заведовал отделением реанимации и интенсивной терапии. «4 ноября при выполнении боевой задачи в зоне СВО вражеский дрон оборвал жизнь заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии, врача-реаниматолога Олега Марченко. Ему было всего 32 года», — сообщили в официальном паблике городской больницы №2 Миасса в соцсети «ВКонтакте». В миасское медучреждение врач устроился сразу после окончания Новгородского госуниверситета имени Ярослава Мудрого и ординатуры по «Анестезиологии и реанимации» в Южно-Уральском государственном медицинском университете (ЮУГМУ). Уже через два года он возглавил отделение анестезиологии-реанимации. В пандемию работал в «красной зоне». В июне 2022 года был представлен к награждению Почетной грамотой президента РФ за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. В июле 2023 года Марченко уехал в зону спецоперации, чтобы спасать раненых бойцов. Там его назначили начальником госпиталя.
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