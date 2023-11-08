Лавров назвал сумму убытков ЕС из-за антироссийских санкций

Лавров: ЕС потерял до 250 млрд евро из-за санкций против России
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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, лавров сергей
По словам Сергея Лаврова, Запад ставит своей целью провоцировать беспорядки внутри РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз потерял до 250 миллиардов евро из-за санкций против России. Об этом заявил Лавров в ходе посольского круглого стола.

«Европейский Союз, по самым скромным подсчетам, потерял до 250 миллиардов евро из-за антироссийских санкций», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса. Его трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Дипломат также отметил, что Запад ставит своей целью провоцировать беспорядки внутри России.

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Евросоюз потерял до 250 миллиардов евро из-за санкций против России. Об этом заявил Лавров в ходе посольского круглого стола. «Европейский Союз, по самым скромным подсчетам, потерял до 250 миллиардов евро из-за антироссийских санкций», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса. Его трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Дипломат также отметил, что Запад ставит своей целью провоцировать беспорядки внутри России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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