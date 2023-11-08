Лавров назвал сумму убытков ЕС из-за антироссийских санкций

Лавров: ЕС потерял до 250 млрд евро из-за санкций против России

08 ноября 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

По словам Сергея Лаврова, Запад ставит своей целью провоцировать беспорядки внутри РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз потерял до 250 миллиардов евро из-за санкций против России. Об этом заявил Лавров в ходе посольского круглого стола. «Европейский Союз, по самым скромным подсчетам, потерял до 250 миллиардов евро из-за антироссийских санкций», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса. Его трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Дипломат также отметил, что Запад ставит своей целью провоцировать беспорядки внутри России.

Евросоюз потерял до 250 миллиардов евро из-за санкций против России. Об этом заявил Лавров в ходе посольского круглого стола. «Европейский Союз, по самым скромным подсчетам, потерял до 250 миллиардов евро из-за антироссийских санкций», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса. Его трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Дипломат также отметил, что Запад ставит своей целью провоцировать беспорядки внутри России.