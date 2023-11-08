Лавров назвал сумму убытков ЕС из-за антироссийских санкций

По словам Сергея Лаврова, Запад ставит своей целью провоцировать беспорядки внутри РФ
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Евросоюз потерял до 250 миллиардов евро из-за санкций против России. Об этом заявил Лавров в ходе посольского круглого стола.
«Европейский Союз, по самым скромным подсчетам, потерял до 250 миллиардов евро из-за антироссийских санкций», — сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса. Его трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Дипломат также отметил, что Запад ставит своей целью провоцировать беспорядки внутри России.
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