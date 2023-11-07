07 ноября 2023

В сысертском зоопарке появится «мемное» животное

В зоопарк Сысерти привезут двух капибар
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Капибар выбирали юных, чтобы посетители могли отслеживать, как они растут Фото:

В контактном зоопарке под Сысертью (Свердловская область) появится животное, которое часто становится объектом для создания мемов и песен. Это будут две маленькие капибары, для них подготавливают вольер. Об этом журналисту URA.RU рассказал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев во время открытия волонтерского центра.

«Мы активно работаем с контактным зоопарком „Альфа“, который находится в Сысертском районе, там большое количество животных. Недавно приобрели двух капибар, сейчас строим для них жилье. Хотели приобрести именно маленьких, чтобы мы могли о них заботиться о них и помогать им», — заявил Вихарев.

Свердловские зоопарки пополняются редкими животными не в первый раз. В прошлом году власти Екатеринбурга открыли в зоопарке новый вольер для белой медведицы Хатанги из Москвы. Сейчас в столице Урала живут два полярных медведя.

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В контактном зоопарке под Сысертью (Свердловская область) появится животное, которое часто становится объектом для создания мемов и песен. Это будут две маленькие капибары, для них подготавливают вольер. Об этом журналисту URA.RU рассказал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев во время открытия волонтерского центра. «Мы активно работаем с контактным зоопарком „Альфа“, который находится в Сысертском районе, там большое количество животных. Недавно приобрели двух капибар, сейчас строим для них жилье. Хотели приобрести именно маленьких, чтобы мы могли о них заботиться о них и помогать им», — заявил Вихарев. Свердловские зоопарки пополняются редкими животными не в первый раз. В прошлом году власти Екатеринбурга открыли в зоопарке новый вольер для белой медведицы Хатанги из Москвы. Сейчас в столице Урала живут два полярных медведя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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