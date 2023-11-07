В сысертском зоопарке появится «мемное» животное

В зоопарк Сысерти привезут двух капибар

08 ноября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Капибар выбирали юных, чтобы посетители могли отслеживать, как они растут Фото: Zuma/TASS В контактном зоопарке под Сысертью (Свердловская область) появится животное, которое часто становится объектом для создания мемов и песен. Это будут две маленькие капибары, для них подготавливают вольер. Об этом журналисту URA.RU рассказал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев во время открытия волонтерского центра. «Мы активно работаем с контактным зоопарком „Альфа“, который находится в Сысертском районе, там большое количество животных. Недавно приобрели двух капибар, сейчас строим для них жилье. Хотели приобрести именно маленьких, чтобы мы могли о них заботиться о них и помогать им», — заявил Вихарев. Свердловские зоопарки пополняются редкими животными не в первый раз. В прошлом году власти Екатеринбурга открыли в зоопарке новый вольер для белой медведицы Хатанги из Москвы. Сейчас в столице Урала живут два полярных медведя.

В контактном зоопарке под Сысертью (Свердловская область) появится животное, которое часто становится объектом для создания мемов и песен. Это будут две маленькие капибары, для них подготавливают вольер. Об этом журналисту URA.RU рассказал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Алексей Вихарев во время открытия волонтерского центра. «Мы активно работаем с контактным зоопарком „Альфа“, который находится в Сысертском районе, там большое количество животных. Недавно приобрели двух капибар, сейчас строим для них жилье. Хотели приобрести именно маленьких, чтобы мы могли о них заботиться о них и помогать им», — заявил Вихарев. Свердловские зоопарки пополняются редкими животными не в первый раз. В прошлом году власти Екатеринбурга открыли в зоопарке новый вольер для белой медведицы Хатанги из Москвы. Сейчас в столице Урала живут два полярных медведя.