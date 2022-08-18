Для белой медведицы Хатанги создали все условия для проживания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Екатеринбурга открыли в зоопарке новый вольер для белых медведей, строительство которого было условием переезда белой медведицы Хатанги из Москвы. Животное уже на месте, и теперь в городе две белых медведицы — Айна и Хатанга (сейчас они живут раздельно).

На открытие съехалась целая делегация: мэр Алексей Орлов, его замы, председатель думы Игорь Володин, первый вице-спикер заксобрания, экс-мэр Аркадий Чернецкий. «Проделана очень серьезная работа — в 2,5 раза увеличена площадь вольера, в три раза — площадь водной глади. Совершенно другие условия для наших двух белых медведей созданы. Я выражаю глубокую благодарность компании „Роснефть“ за финансовое участие в реализации этого проекта, Светлане Окуловой, директору московского зоопарка, нашим подрядчикам, которые в непростых экономических условиях выполнили качественно работу», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.

Ранее агентство сообщало о подорожавших за время строительства ледогенераторах. Из-за антироссийских санкций, вынудивших отказаться от услуг испанского производителя. Как именно власти решили эту проблему, пока не известно.

Медведица Хатанга заменила знаменитого любимца Екатеринбургского зоопарка — Умку, который скоропостижно скончался в апреле 2021 года. Поначалу предполагалось, что причиной его гибели стал мячик, который животному бросили посетители и который он проглотил. Однако позже прокуратура Свердловской области заявила, что Умка умер от кровоизлияния в мозг.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белая медведица Хатанга уже успела оценить новый вольер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На презентацию новой жительницы зоопарка прибыло руководство города и области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По окончании экскурсии чиновничья делегация поднялась на фуршет Фото: корреспондент URA.RU