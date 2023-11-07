В Екатеринбурге поймали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки

В Академическом районе Екатеринбурга задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, изнасилование произошло 3 ноября на втором этаже подъезда дома на Павла Шаманова. Через пару дней информация распространилась по домовому чату, когда жильцов дома стал опрашивать участковый.
«Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали. По данному факту заведено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — отметил инсайдер. Заявление на мужчину написала мама девочки.
Силовики выяснили, что пострадавшая общалась с мужчиной около полугода. В СУ СКР по Свердловской области URA.RU информацию не подтвердили, но и не опровергли.
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