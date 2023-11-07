07 ноября 2023

В Екатеринбурге поймали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, дубинка, полиция, наручники
Мужчине грозит лишение свободы от трех до десяти лет Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, изнасилование произошло 3 ноября на втором этаже подъезда дома на Павла Шаманова. Через пару дней информация распространилась по домовому чату, когда жильцов дома стал опрашивать участковый.

«Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали. По данному факту заведено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — отметил инсайдер. Заявление на мужчину написала мама девочки.

Силовики выяснили, что пострадавшая общалась с мужчиной около полугода. В СУ СКР по Свердловской области URA.RU информацию не подтвердили, но и не опровергли.

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В Академическом районе Екатеринбурга задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По данным собеседника агентства, изнасилование произошло 3 ноября на втором этаже подъезда дома на Павла Шаманова. Через пару дней информация распространилась по домовому чату, когда жильцов дома стал опрашивать участковый. «Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали. По данному факту заведено уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)», — отметил инсайдер. Заявление на мужчину написала мама девочки. Силовики выяснили, что пострадавшая общалась с мужчиной около полугода. В СУ СКР по Свердловской области URA.RU информацию не подтвердили, но и не опровергли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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