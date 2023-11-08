В России предупредили о распространении нового варианта COVID-19

В РФ выявили 10 случаев заражения новым вариантом COVID-19 «Пирола»
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До 3 ноября в России не регистрировали заболевания вирусом «Пирола» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса COVID-19 «Пирола». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве ожидают дальнейшего распространения вируса в стране.

«Сегодня мы получили новые результаты. В стране выявлено десять случаев инфицирования новым вирусом „Пирола“. До 3 ноября в России мы не регистрировали этот вирус», — передает слова Поповой РИА Новости. Глава ведомства подчеркнула, что все выявленные случаи завозные. Однако Роспотребнадзор ожидает распространения инфекции внутри страны.

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В России выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса COVID-19 «Пирола». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве ожидают дальнейшего распространения вируса в стране. «Сегодня мы получили новые результаты. В стране выявлено десять случаев инфицирования новым вирусом „Пирола“. До 3 ноября в России мы не регистрировали этот вирус», — передает слова Поповой РИА Новости. Глава ведомства подчеркнула, что все выявленные случаи завозные. Однако Роспотребнадзор ожидает распространения инфекции внутри страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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