В России предупредили о распространении нового варианта COVID-19

В РФ выявили 10 случаев заражения новым вариантом COVID-19 «Пирола»

08 ноября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

До 3 ноября в России не регистрировали заболевания вирусом «Пирола» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса COVID-19 «Пирола». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве ожидают дальнейшего распространения вируса в стране. «Сегодня мы получили новые результаты. В стране выявлено десять случаев инфицирования новым вирусом „Пирола“. До 3 ноября в России мы не регистрировали этот вирус», — передает слова Поповой РИА Новости. Глава ведомства подчеркнула, что все выявленные случаи завозные. Однако Роспотребнадзор ожидает распространения инфекции внутри страны.

В России выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса COVID-19 «Пирола». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве ожидают дальнейшего распространения вируса в стране. «Сегодня мы получили новые результаты. В стране выявлено десять случаев инфицирования новым вирусом „Пирола“. До 3 ноября в России мы не регистрировали этот вирус», — передает слова Поповой РИА Новости. Глава ведомства подчеркнула, что все выявленные случаи завозные. Однако Роспотребнадзор ожидает распространения инфекции внутри страны.