В России предупредили о распространении нового варианта COVID-19

До 3 ноября в России не регистрировали заболевания вирусом «Пирола»
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В России выявили десять случаев заражения новым вариантом коронавируса COVID-19 «Пирола». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве ожидают дальнейшего распространения вируса в стране.
«Сегодня мы получили новые результаты. В стране выявлено десять случаев инфицирования новым вирусом „Пирола“. До 3 ноября в России мы не регистрировали этот вирус», — передает слова Поповой РИА Новости. Глава ведомства подчеркнула, что все выявленные случаи завозные. Однако Роспотребнадзор ожидает распространения инфекции внутри страны.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!