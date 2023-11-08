Набиуллина предупредила об угрозе мировой финансовой системе

08 ноября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ будет делать все шаги для урегулирования ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Арест российских активов в США будет негативно влиять на финансовую систему во всем мире. Об этом заявила глава Центробанка РФ (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина. «Конфискация в США замороженных российских активов будет негативна для всей глобальной финансовой системы», — сообщила Набиуллина в кулуарах форума Finopolis-2023. Она подчеркнула, что ЦБ будет предпринимать все шаги для регулирования ситуации. Трансляция выступления идет на официальном сайте форума. Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, согласно которому Украине передадут российские активы, передает RT. Решение об аресте активов, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принять президент США Джо Байден.

Арест российских активов в США будет негативно влиять на финансовую систему во всем мире. Об этом заявила глава Центробанка РФ (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина. «Конфискация в США замороженных российских активов будет негативна для всей глобальной финансовой системы», — сообщила Набиуллина в кулуарах форума Finopolis-2023. Она подчеркнула, что ЦБ будет предпринимать все шаги для регулирования ситуации. Трансляция выступления идет на официальном сайте форума. Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, согласно которому Украине передадут российские активы, передает RT. Решение об аресте активов, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принять президент США Джо Байден.