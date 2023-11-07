В ЯНАО власти защитили мосты от террористов

На въезде в ЯНАО начались работы по установке системы транспортной безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО начался монтаж системы транспортной безопасности на мостах. Система должна обеспечить антитеррористическую защищенность мостов на въезде в округ, сообщил руководитель проекта Михаил Кисляков.

«Заказчиком проекта установки комплекса транспортной безопасности на мостах выступает ГКУ „Дирекция дорожного хозяйства“, монтажными и пусконаладочными работами занимается ПАО „Ростелеком“. Здесь реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности мостов от террора», — прокомментировал корреспонденту руководитель проекта ПАО «Ростелеком» Михаил Кисляков.

Комплекс включает в себя системы видеонаблюдения, оповещения, сигнализации и контроля удаленного доступа. В случае нарушения зоны транспортной безопасности система сможет предупредить случайного человека о нарушении, а в случае умышленного проникновения передаст данные на единый пункт управления по оптическим линиям связи, откуда сигнал поступит в экстренные службы.

Монтаж системы начался на мостах через реки Иту-Яха и Нехтынпырын-Яха на подъезде к Ноябрьску. Единый пункт управления будет находится возле Карамовского поста, где установлена и тестируется система весогабаритного контроля транспорта.