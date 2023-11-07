07 ноября 2023

В ЯНАО власти защитили мосты от террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт моста на проспекте Голикова. Курган, пробка, мост, транспорт, ремонт моста, движение, проспект голикова, трасса, автомобили
На въезде в ЯНАО начались работы по установке системы транспортной безопасности Фото:

В ЯНАО начался монтаж системы транспортной безопасности на мостах. Система должна обеспечить антитеррористическую защищенность мостов на въезде в округ, сообщил руководитель проекта Михаил Кисляков.

«Заказчиком проекта установки комплекса транспортной безопасности на мостах выступает ГКУ „Дирекция дорожного хозяйства“, монтажными и пусконаладочными работами занимается ПАО „Ростелеком“. Здесь реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности мостов от террора», — прокомментировал корреспонденту руководитель проекта ПАО «Ростелеком» Михаил Кисляков.

Комплекс включает в себя системы видеонаблюдения, оповещения, сигнализации и контроля удаленного доступа. В случае нарушения зоны транспортной безопасности система сможет предупредить случайного человека о нарушении, а в случае умышленного проникновения передаст данные на единый пункт управления по оптическим линиям связи, откуда сигнал поступит в экстренные службы.

Монтаж системы начался на мостах через реки Иту-Яха и Нехтынпырын-Яха на подъезде к Ноябрьску. Единый пункт управления будет находится возле Карамовского поста, где установлена и тестируется система весогабаритного контроля транспорта.

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В ЯНАО начался монтаж системы транспортной безопасности на мостах. Система должна обеспечить антитеррористическую защищенность мостов на въезде в округ, сообщил руководитель проекта Михаил Кисляков. «Заказчиком проекта установки комплекса транспортной безопасности на мостах выступает ГКУ „Дирекция дорожного хозяйства“, монтажными и пусконаладочными работами занимается ПАО „Ростелеком“. Здесь реализуется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности мостов от террора», — прокомментировал корреспонденту руководитель проекта ПАО «Ростелеком» Михаил Кисляков. Комплекс включает в себя системы видеонаблюдения, оповещения, сигнализации и контроля удаленного доступа. В случае нарушения зоны транспортной безопасности система сможет предупредить случайного человека о нарушении, а в случае умышленного проникновения передаст данные на единый пункт управления по оптическим линиям связи, откуда сигнал поступит в экстренные службы. Монтаж системы начался на мостах через реки Иту-Яха и Нехтынпырын-Яха на подъезде к Ноябрьску. Единый пункт управления будет находится возле Карамовского поста, где установлена и тестируется система весогабаритного контроля транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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