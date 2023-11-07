Пермский чиновник Ракинцев, превысивший полномочия, уволился из мэрии

Первый замглавы Дзержинского района Перми Николай Ракинцев, осужденный за превышение должностных полномочий, уволился из районной администрации, не дождавшись вступления в силу приговора суда. По данным сайта мэрии города, сейчас его обязанности исполняет начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Алла Богданова.
«В пресс-службе администрации города подтвердили факт увольнения чиновника. Там сообщили, что Николай Ракинцев уволился в связи с завершением срока контракта и достижением пенсионного возраста», — сообщил «Коммерсант-Пермь».
Николай Ракинцев работал в администрации Дзержинского района, где занимался вопросами градостроительства, благоустройства и ЖКХ. Задержали чиновника в декабре 2022 года. По версии следствия, он незаконно лишил пермское «ПМУП ГКТХ» возможности на благоустройство жилого дома по улице Подлесная, 17. По решению Ракинцева дом был исключен из программы «Комфортная городская среда» и заменил другим зданием. Тем самым были нарушены права граждан. В конце сентября 2023 года суд признал чиновника виновным и запретил ему занимать руководящие должности на госслужбе.
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