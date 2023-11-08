Сын Кадырова пришел на награждение к главе КБР с золотым пистолетом. Видео

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Заседание областной думы. Курган, рукопожатие, чиновники, депутаты
Адам Кадыров пришел на вручение ордена с золотым пистолетом Фото:

Сын главы Чечни Размана Кадырова, Адам пришел на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом. Видео опубликовано в telegram-канале главы Чечни.

«Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама орденом „За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой“», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. На кадрах видео Адаму вручают орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», в кобуре у него виднеется золотой пистолет.

Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что Адаму Кадырову был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР). По его словам, сын главы Чечни приехал в Нальчик вместе депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Адаму Кадырову также вручили вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане, передает RT.

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Сын главы Чечни Размана Кадырова, Адам пришел на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом. Видео опубликовано в telegram-канале главы Чечни. «Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама орденом „За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой“», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. На кадрах видео Адаму вручают орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», в кобуре у него виднеется золотой пистолет. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что Адаму Кадырову был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР). По его словам, сын главы Чечни приехал в Нальчик вместе депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Адаму Кадырову также вручили вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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