Сын Кадырова пришел на награждение к главе КБР с золотым пистолетом. Видео

08 ноября 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Адам Кадыров пришел на вручение ордена с золотым пистолетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сын главы Чечни Размана Кадырова, Адам пришел на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом. Видео опубликовано в telegram-канале главы Чечни. «Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама орденом „За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой“», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. На кадрах видео Адаму вручают орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», в кобуре у него виднеется золотой пистолет. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что Адаму Кадырову был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР). По его словам, сын главы Чечни приехал в Нальчик вместе депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Адаму Кадырову также вручили вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане, передает RT.

Сын главы Чечни Размана Кадырова, Адам пришел на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом. Видео опубликовано в telegram-канале главы Чечни. «Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама орденом „За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой“», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. На кадрах видео Адаму вручают орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», в кобуре у него виднеется золотой пистолет. Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что Адаму Кадырову был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР). По его словам, сын главы Чечни приехал в Нальчик вместе депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Адаму Кадырову также вручили вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости государственную награду в Татарстане, передает RT.