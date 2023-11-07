Сыну Кадырова вручили еще одну награду

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили орден Кабардино-Балкарской республики
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Сын Рамзана Кадырова ранее стал Героем Чечни Фото:

Сыну главы Чечни Рамзану Кадырову Адаму был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР). Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков.

«Сегодня вручил внуку Ахмата-Хаджи Кадырова, сыну Рамзана Ахматовича Адаму Рамзановичу орден „За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой“», — написал Казбек Коков в своем telegram-канале. Он отметил, что Адам приехал в Нальчик вместе депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Ранее Адам получил звание Героя Чечни, передает RT.

До этого сын Кадырова получил должность начальника отдела безопасности главы Чечни. Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов отмечал, что Адам обладает духом настоящего воина в свои 15 лет.

До этих событий Адам избил Никиту Журавалю за то, что тот сжег Коран. Кадыров поддержал своего сына. Кроме того, ранее глава Чечни заявил, что Адам и Ахмат поедет в зону спецоперации.

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Сыну главы Чечни Рамзану Кадырову Адаму был вручен орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» (КБР). Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков. «Сегодня вручил внуку Ахмата-Хаджи Кадырова, сыну Рамзана Ахматовича Адаму Рамзановичу орден „За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой“», — написал Казбек Коков в своем telegram-канале. Он отметил, что Адам приехал в Нальчик вместе депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Ранее Адам получил звание Героя Чечни, передает RT. До этого сын Кадырова получил должность начальника отдела безопасности главы Чечни. Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов отмечал, что Адам обладает духом настоящего воина в свои 15 лет. До этих событий Адам избил Никиту Журавалю за то, что тот сжег Коран. Кадыров поддержал своего сына. Кроме того, ранее глава Чечни заявил, что Адам и Ахмат поедет в зону спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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