07 ноября 2023

Тюменские фермеры готовили к продаже опасное мясо

Россельхознадзор выявил в Тюменской области факты забоя коров, больных лейкозом
© Служба новостей «URA.RU»
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Совет трех дум Тюменской области. Тобольск, корова, животноводство, фермерское хозяйство, сельское хозяйство
В двух районах Тюменской области проводили убой коров, зараженных вирусом лейкоза Фото:

Тюменские фермеры, работающие в Исетском районе, проводили убой коров, зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

«В адрес Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам поступила информация из Управления ветеринарии Тюменской области об убое больного лейкозом крупного рогатого скота. Убой проводился на территории личных подсобных хозяйств в селе Верхний Ингал и селе Красногорское Исетского района», — говорится в сообщении.

В службе ветеринарии URA.RU пояснили, что мясо коров, больных лейкозом, в пищу употреблять запрещено. При этом заболевании в мышечной массе скапливается большое количество вредных веществ и токсинов, которые могут повлиять на здоровье потребителя. В Россельхознадзоре добавили, что в этот никто из жителей области от опасного продукта не пострадал.

Ранее URA.RU рассказало, что вирус лейкоза сейчас распространен в нескольких районах Тюменской области. В частности, фермер из Омутинского района чуть не спровоцировал эпидемию этого заболевания.

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Тюменские фермеры, работающие в Исетском районе, проводили убой коров, зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «В адрес Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам поступила информация из Управления ветеринарии Тюменской области об убое больного лейкозом крупного рогатого скота. Убой проводился на территории личных подсобных хозяйств в селе Верхний Ингал и селе Красногорское Исетского района», — говорится в сообщении. В службе ветеринарии URA.RU пояснили, что мясо коров, больных лейкозом, в пищу употреблять запрещено. При этом заболевании в мышечной массе скапливается большое количество вредных веществ и токсинов, которые могут повлиять на здоровье потребителя. В Россельхознадзоре добавили, что в этот никто из жителей области от опасного продукта не пострадал. Ранее URA.RU рассказало, что вирус лейкоза сейчас распространен в нескольких районах Тюменской области. В частности, фермер из Омутинского района чуть не спровоцировал эпидемию этого заболевания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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