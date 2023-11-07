Тюменские фермеры готовили к продаже опасное мясо

Россельхознадзор выявил в Тюменской области факты забоя коров, больных лейкозом

08 ноября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

В двух районах Тюменской области проводили убой коров, зараженных вирусом лейкоза Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменские фермеры, работающие в Исетском районе, проводили убой коров, зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «В адрес Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам поступила информация из Управления ветеринарии Тюменской области об убое больного лейкозом крупного рогатого скота. Убой проводился на территории личных подсобных хозяйств в селе Верхний Ингал и селе Красногорское Исетского района», — говорится в сообщении. В службе ветеринарии URA.RU пояснили, что мясо коров, больных лейкозом, в пищу употреблять запрещено. При этом заболевании в мышечной массе скапливается большое количество вредных веществ и токсинов, которые могут повлиять на здоровье потребителя. В Россельхознадзоре добавили, что в этот никто из жителей области от опасного продукта не пострадал. Ранее URA.RU рассказало, что вирус лейкоза сейчас распространен в нескольких районах Тюменской области. В частности, фермер из Омутинского района чуть не спровоцировал эпидемию этого заболевания.

Тюменские фермеры, работающие в Исетском районе, проводили убой коров, зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «В адрес Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам поступила информация из Управления ветеринарии Тюменской области об убое больного лейкозом крупного рогатого скота. Убой проводился на территории личных подсобных хозяйств в селе Верхний Ингал и селе Красногорское Исетского района», — говорится в сообщении. В службе ветеринарии URA.RU пояснили, что мясо коров, больных лейкозом, в пищу употреблять запрещено. При этом заболевании в мышечной массе скапливается большое количество вредных веществ и токсинов, которые могут повлиять на здоровье потребителя. В Россельхознадзоре добавили, что в этот никто из жителей области от опасного продукта не пострадал. Ранее URA.RU рассказало, что вирус лейкоза сейчас распространен в нескольких районах Тюменской области. В частности, фермер из Омутинского района чуть не спровоцировал эпидемию этого заболевания.