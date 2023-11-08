Мэр Перми Соснин приобрел новый внедорожник. Фото

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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, водитель, автолюбитель, руль, водительские права, руки
Автомобиль куплен для личного пользования Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин купил новый автомобиль Li Auto L9. Это китайский шестиместный гибридный кроссовер. Машину заметили во дворе мэрии города, рассказал источник в политэлитах.

«Это один из престижных китайцев. В России официального дилера у марки нет, они поставляются по параллельному импорту под заказ. Сюда по номерам у автомобиля, для Соснина его пригнала Verra, совладельцем которого является депутат госдумы Роман Водянов. Водянов же считается и патроном Соснина», — отметил источник. Стоимость автомобиля варьируется от 5,5 до 12 млн рублей. Он был куплен для личного пользования.

В мэрии Перми URA.RU сообщили, что автомобиль был приобретен в кредит в рамках совокупного дохода семьи, когда Эдуард Соснин еще работал в должности министра экономического развития края. Он будет обязательно указан в декларации о доходах и обязательствах имущественного характера за 2023 год. Эдуард Соснин стал мэром Перми в конце августа 2023 года.

Автомобиль заметили во дворе мэрии
Автомобиль заметили во дворе мэрии

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Глава Перми Эдуард Соснин купил новый автомобиль Li Auto L9. Это китайский шестиместный гибридный кроссовер. Машину заметили во дворе мэрии города, рассказал источник в политэлитах. «Это один из престижных китайцев. В России официального дилера у марки нет, они поставляются по параллельному импорту под заказ. Сюда по номерам у автомобиля, для Соснина его пригнала Verra, совладельцем которого является депутат госдумы Роман Водянов. Водянов же считается и патроном Соснина», — отметил источник. Стоимость автомобиля варьируется от 5,5 до 12 млн рублей. Он был куплен для личного пользования. В мэрии Перми URA.RU сообщили, что автомобиль был приобретен в кредит в рамках совокупного дохода семьи, когда Эдуард Соснин еще работал в должности министра экономического развития края. Он будет обязательно указан в декларации о доходах и обязательствах имущественного характера за 2023 год. Эдуард Соснин стал мэром Перми в конце августа 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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