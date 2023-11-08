Автомобиль куплен для личного пользования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Перми Эдуард Соснин купил новый автомобиль Li Auto L9. Это китайский шестиместный гибридный кроссовер. Машину заметили во дворе мэрии города, рассказал источник в политэлитах.

«Это один из престижных китайцев. В России официального дилера у марки нет, они поставляются по параллельному импорту под заказ. Сюда по номерам у автомобиля, для Соснина его пригнала Verra, совладельцем которого является депутат госдумы Роман Водянов. Водянов же считается и патроном Соснина», — отметил источник. Стоимость автомобиля варьируется от 5,5 до 12 млн рублей. Он был куплен для личного пользования.

В мэрии Перми URA.RU сообщили, что автомобиль был приобретен в кредит в рамках совокупного дохода семьи, когда Эдуард Соснин еще работал в должности министра экономического развития края. Он будет обязательно указан в декларации о доходах и обязательствах имущественного характера за 2023 год. Эдуард Соснин стал мэром Перми в конце августа 2023 года.