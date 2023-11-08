Путин присвоил звания 44 офицерам

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин вручил 21 работнику органов внутренних дел звание генерал-лейтенанта полиции Фото:

Российский президент Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил РФ. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Присвоить специальные звания: генерал лейтенанта полиции Вельможко Дмитрию Юрьевичу, Гутыре Дмитрию Васильевичу, <…> генерал-майора внутренней службы Макарову Алексею Николаевичу», — говорится в указе. Отмечается, что звание генерал-лейтенанта полиции получили шесть работников органов внутренних дел, генерал-майора полиции — 21 работнику, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции — по одному.

Ранее Владимир Путин присвоил десяти городам почетные звания «Город трудовой доблести». Российский президент также подписал указ о присвоении 78-й зенитной ракетной бригаде почетного звания «гвардейская», передает RT.

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Российский президент Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил РФ. Указ опубликован на официальном портале правовых актов. «Присвоить специальные звания: генерал лейтенанта полиции Вельможко Дмитрию Юрьевичу, Гутыре Дмитрию Васильевичу, <…> генерал-майора внутренней службы Макарову Алексею Николаевичу», — говорится в указе. Отмечается, что звание генерал-лейтенанта полиции получили шесть работников органов внутренних дел, генерал-майора полиции — 21 работнику, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции — по одному. Ранее Владимир Путин присвоил десяти городам почетные звания «Город трудовой доблести». Российский президент также подписал указ о присвоении 78-й зенитной ракетной бригаде почетного звания «гвардейская», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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