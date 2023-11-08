Путин присвоил звания 44 офицерам

Российский президент Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил РФ. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Присвоить специальные звания: генерал лейтенанта полиции Вельможко Дмитрию Юрьевичу, Гутыре Дмитрию Васильевичу, <…> генерал-майора внутренней службы Макарову Алексею Николаевичу», — говорится в указе. Отмечается, что звание генерал-лейтенанта полиции получили шесть работников органов внутренних дел, генерал-майора полиции — 21 работнику, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции — по одному.
Ранее Владимир Путин присвоил десяти городам почетные звания «Город трудовой доблести». Российский президент также подписал указ о присвоении 78-й зенитной ракетной бригаде почетного звания «гвардейская», передает RT.
Российский президент Владимир Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам органов внутренних дел и Вооруженных сил РФ. Указ опубликован на официальном портале правовых актов. «Присвоить специальные звания: генерал лейтенанта полиции Вельможко Дмитрию Юрьевичу, Гутыре Дмитрию Васильевичу, <…> генерал-майора внутренней службы Макарову Алексею Николаевичу», — говорится в указе. Отмечается, что звание генерал-лейтенанта полиции получили шесть работников органов внутренних дел, генерал-майора полиции — 21 работнику, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции — по одному. Ранее Владимир Путин присвоил десяти городам почетные звания «Город трудовой доблести». Российский президент также подписал указ о присвоении 78-й зенитной ракетной бригаде почетного звания «гвардейская», передает RT.