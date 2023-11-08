Пермские санатории определились с ценами и программами на новогоднюю ночь

Стоимость новогодних праздников начинается от 25 тысяч рублей на двоих Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермские санатории открыли продажу билетов и бронирование проживания на новогоднюю ночь. Чтобы отметить праздник на курорте, придется заплатить от 25 до 55,5 тысяч рублей. В эти суммы входит проживание на двоих человек с 31 декабря 2023 года по 3 января 2024 года, питание и новогодний банкет с шоу-программой. Такую информацию санатории сообщают в своих социальных сетях.

«В новогоднюю ночь на курорте „Ключи“ для гостей организуют новогодние мероприятия на трех площадках. Можно выбрать развлекательную музыкальную программу „Карнавальная ночь“, „Новогодний огонек“ с живым вокалом или юмористический вечер „Новогодний кабачок“. Стоимость банкета с развлекательной программой начинается от 4 тысяч рублей за взрослого и от 3 тысяч рублей за ребенка», — сказано на сайте санатория «Ключи». Уточняется, что проживание и лечение оплачиваются отдельно.

Еще один юмористический праздник предлагает санаторий «Оленья застава». Гостям обещают интерактивы, сюрпризы и специальные конкурсы для детей. Стоимость новогоднего банкета — 8 тысяч рублей на человека. За проживание придется доплатить от 11,3 тысяч рублей в сутки за двоих.

Санаторий «Усть-Качка» подготовил программу в стиле средневекового бала с участием рыцарей и колдунов. Стоимость участия в празднике — 9 тысяч рублей за человека. Отдельно необходимо забронировать проживание не менее трех ночей стоимостью 37,5 тысяч рублей на двоих.

Самый бюджетный вариант праздника пройдет в санатории «Лесная поляна». Стоимость путевки с 31 декабря по 2 января — 25 тысяч рублей за двоих. В нее включены новогоднее шоу с банкетом, участие в уличных гуляниях, которые пройдут 1 января, питание и проживание.

Ранее URA.RU рассказало, что пермские санатории снизили цены на свои услуги. Курорты предлагают путевки на 2024 год со скидками до 20%.