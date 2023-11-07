07 ноября 2023

Подельник «смотрящего» за Тюменью погиб в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В январе 2023 года Косарев был осужден в Тюмени за серию преступлений к 16 годам колонии строгого режима Фото:

Александр Косарев, который считался подельником «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева, погиб в зоне проведения СВО 24 октября 2023 года. О гибели гвардии-рядового контрактной службы в период исполнения воинских обязанностей родственников известил районный военный комиссариат Тюмени.

«Косарев Александр — гвардии рядовой контрактной службы погиб 24 октября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. Смерть наступила в период прохождения действительной военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы», — указано в документе.

Для уточнения обстоятельств гибели и даты похорон Александра Косарева агентство направило в военный комиссариат Калининского и Центрального АО г. Тюмени редакционный запрос. Ответ на него ожидается.

В январе 2023 года Александр Косарев был осужден в Тюмени за серию преступлений различного характера к 16 годам колонии строгого режима. В интервью URA.RU он рассказывал, что считает себя невиновным и планировал обжаловать приговор. По версии следствия Косарев считался главным подельником «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева. Косарев и Патрушев были арестованы летом 2020 года по подозрению в вымогательстве. По данным источников агентства, силовикам на криминального авторитета пожаловались местные проститутки. Они утверждали, что участники банды вымогают у них деньги в обмен на покровительство.

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Александр Косарев, который считался подельником «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева, погиб в зоне проведения СВО 24 октября 2023 года. О гибели гвардии-рядового контрактной службы в период исполнения воинских обязанностей родственников известил районный военный комиссариат Тюмени. «Косарев Александр — гвардии рядовой контрактной службы погиб 24 октября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. Смерть наступила в период прохождения действительной военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы», — указано в документе. Для уточнения обстоятельств гибели и даты похорон Александра Косарева агентство направило в военный комиссариат Калининского и Центрального АО г. Тюмени редакционный запрос. Ответ на него ожидается. В январе 2023 года Александр Косарев был осужден в Тюмени за серию преступлений различного характера к 16 годам колонии строгого режима. В интервью URA.RU он рассказывал, что считает себя невиновным и планировал обжаловать приговор. По версии следствия Косарев считался главным подельником «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева. Косарев и Патрушев были арестованы летом 2020 года по подозрению в вымогательстве. По данным источников агентства, силовикам на криминального авторитета пожаловались местные проститутки. Они утверждали, что участники банды вымогают у них деньги в обмен на покровительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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