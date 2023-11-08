Путин заявил о планах НАТО расшириться в Азии 08 ноября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил о расширении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Североатлантический альянс намеревается расширять зону своего влияния. В том числе НАТО пытается распространиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. «Все больше и больше США втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараются создавать там новые военно-политические альянсы, включая страны региона», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Российский лидер уточнил, что НАТО пытается расширяться, нарушая собственные доктрины. По его словам, альянс выходит за географические рамки своей деятельности. Ранее стало известно, что США развернули 400 тысяч военных, до одной тысячи самолетов и 130 кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам начальника Главного управления Генштаба РФ Игоря Костюкова, это крупнейшая группировка, развернутая Вашингтоном, передает RT. Североатлантический альянс намеревается расширять зону своего влияния. В том числе НАТО пытается распространиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. «Все больше и больше США втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стараются создавать там новые военно-политические альянсы, включая страны региона», — сказал Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости. Российский лидер уточнил, что НАТО пытается расширяться, нарушая собственные доктрины. По его словам, альянс выходит за географические рамки своей деятельности. Ранее стало известно, что США развернули 400 тысяч военных, до одной тысячи самолетов и 130 кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам начальника Главного управления Генштаба РФ Игоря Костюкова, это крупнейшая группировка, развернутая Вашингтоном, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям