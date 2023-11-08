Участник СВО пришел на выставку в Москве, чтобы поблагодарить «Курганмашзавод» за технику

Курганские предприятия благодарят за продукцию на выставке в Москве

08 ноября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Боец СВО посетил выставку в Москву, чтобы передать благодарность с фронта предприятию «Курганмашзавод» за боевую технику Фото: Георгий Бергал © URA.RU Участник спецоперации посетил международную выставку-форум «Россия» в Москве, чтобы поблагодарить за технику курганских сотрудников ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ). Об этом сообщает правительство региона в своем telegram-канале «Курганская область официально». «Сотрудники, которые работают на стенде Курганской области выставки-форума достижений „Россия“, рассказали, что посетители выставки благодарят за продукцию курганских предприятий. Так, в первые дни выставки обратился молодой человек, участник СВО, проживающий в Москве, с просьбой передать благодарность за технику „Курганмашзавода“ сотрудникам этого предприятия, конструкторам и рабочим», — указано в канале. Сообщается, что мужчина пришел специально, чтобы найти стенд региона и передать «фронтовой привет» от тех, кому боевые машины, созданные курганскими машиностроителями, помогли в бою. Также в посте сообщается, что в этот же день региональный стенд посетил сотрудник КМЗ. Работник и получил благодарность, переданные от бойца работницами культуры, которые сопровождают работу экспозиции области. Ранее URA.RU писало, что стенд Курганской области располагается в павильоне №75. Здесь представлены главные достижения региона в экономике, культуре, здравоохранении, образовании и спорте. Участниками международная выставки стали все 89 субъектов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Выставка стартовала в День народного единства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участник спецоперации посетил международную выставку-форум «Россия» в Москве, чтобы поблагодарить за технику курганских сотрудников ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ). Об этом сообщает правительство региона в своем telegram-канале «Курганская область официально». «Сотрудники, которые работают на стенде Курганской области выставки-форума достижений „Россия“, рассказали, что посетители выставки благодарят за продукцию курганских предприятий. Так, в первые дни выставки обратился молодой человек, участник СВО, проживающий в Москве, с просьбой передать благодарность за технику „Курганмашзавода“ сотрудникам этого предприятия, конструкторам и рабочим», — указано в канале. Сообщается, что мужчина пришел специально, чтобы найти стенд региона и передать «фронтовой привет» от тех, кому боевые машины, созданные курганскими машиностроителями, помогли в бою. Также в посте сообщается, что в этот же день региональный стенд посетил сотрудник КМЗ. Работник и получил благодарность, переданные от бойца работницами культуры, которые сопровождают работу экспозиции области. Ранее URA.RU писало, что стенд Курганской области располагается в павильоне №75. Здесь представлены главные достижения региона в экономике, культуре, здравоохранении, образовании и спорте. Участниками международная выставки стали все 89 субъектов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Выставка стартовала в День народного единства.