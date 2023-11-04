Курганцы покажут гостям выставки «Россия» в Москве старинные ткацкие техники

04 ноября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Открытие международной выставки приурочено к Дню народного единства Фото: Георгий Бергал © URA.RU Курганские мастерицы представили на международной выставке-форуме в Москве технику ткачества поясов на дощечках, характерную для конца 19 века. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора области. Стенд региона заработал в день открытия 4 ноября. «Стенд Курганской области располагается в павильоне №75. Здесь представлены главные достижения региона в экономике, культуре, здравоохранении, образовании и спорте. На выставке работают мастера Центра русской народной культуры „Лад“, которые проведут для посетителей мастер-классы по ткачеству поясов на дощечках и ковровой вышивке. В Москве также будет представлено уникальное оборудование, на котором выполняется ковровая вышивка и ткутся пояса, есть несколько интерактивных зон», — уточнили в ведомстве. Участниками международная выставки стали все 89 субъектов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Программа мероприятий стартует на следующей неделе. Каждый из последующих дней будет посвящен одному региону. По расчетам оргкомитета, семье с ребенком, чтобы осмотреть все стенды, потребуется три уикэнда (шесть дней). Вставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Курганские мастерицы представили на международной выставке-форуме в Москве технику ткачества поясов на дощечках, характерную для конца 19 века. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора области. Стенд региона заработал в день открытия 4 ноября. «Стенд Курганской области располагается в павильоне №75. Здесь представлены главные достижения региона в экономике, культуре, здравоохранении, образовании и спорте. На выставке работают мастера Центра русской народной культуры „Лад“, которые проведут для посетителей мастер-классы по ткачеству поясов на дощечках и ковровой вышивке. В Москве также будет представлено уникальное оборудование, на котором выполняется ковровая вышивка и ткутся пояса, есть несколько интерактивных зон», — уточнили в ведомстве. Участниками международная выставки стали все 89 субъектов страны, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Программа мероприятий стартует на следующей неделе. Каждый из последующих дней будет посвящен одному региону. По расчетам оргкомитета, семье с ребенком, чтобы осмотреть все стенды, потребуется три уикэнда (шесть дней). Вставка продлится до 12 апреля 2024 года.