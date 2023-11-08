Шесть курганских матерей наградят по указанию губернатора Шумкова

08 ноября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Постановление о награждении подписал губернатор Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился наградить шесть жительниц региона знаками отличия «Материнская слава». Данная информация размещена на портале правовой информации. «Постановляю наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ II степени за рождение и достойное воспитание семи, восьми или девяти детей. Постановляю наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ III степени за рождение и достойное воспитание пяти или шести детей», — указано в постановлении, подписанным Шумковым. Знаком «Материнская слава» II степени наградят Ольгу Лебедеву, Санию Сагандыкову и Ольгу Сотникову. Помимо этого власти отметят знаком «Материнская слава» III степени Надежду Мурашову, Валентину Плахину и Анну Плотникову. Ранее Шумков поручал выплатить 34 многодетным матерям региона по 300 тысяч рублей ко Дню матери. Губернатор отмечал, что «материнство — это великий дар и одновременно великий труд, а воспитание ребенка — задача непростая».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков распорядился наградить шесть жительниц региона знаками отличия «Материнская слава». Данная информация размещена на портале правовой информации. «Постановляю наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ II степени за рождение и достойное воспитание семи, восьми или девяти детей. Постановляю наградить знаком отличия Курганской области „Материнская слава“ III степени за рождение и достойное воспитание пяти или шести детей», — указано в постановлении, подписанным Шумковым. Знаком «Материнская слава» II степени наградят Ольгу Лебедеву, Санию Сагандыкову и Ольгу Сотникову. Помимо этого власти отметят знаком «Материнская слава» III степени Надежду Мурашову, Валентину Плахину и Анну Плотникову. Ранее Шумков поручал выплатить 34 многодетным матерям региона по 300 тысяч рублей ко Дню матери. Губернатор отмечал, что «материнство — это великий дар и одновременно великий труд, а воспитание ребенка — задача непростая».