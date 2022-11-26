26 ноября 2022
25 ноября 2022

Губернатор Шумков назвал материнство «великим даром»

Вадим Шумков поздравил матерей с их праздником
© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Вадим Шумков выразил поддержку матерям военнослужащих Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил матерей с их праздником и назвал материнство «великим даром». Поздравление опубликовано на сайте правительства Курганской области.

«Поздравляю вас с Днем Матери. Только вам даровано это великое чудо — чувствовать, как под вашим сердцем начинает биться новое. Только вам известно, сколько любви и тепла может дарить материнская душа. <…> Материнство — это великий дар и одновременно великий труд, а воспитание ребенка — задача непростая», — поздравляет Вадим Шумков.

Также губернатор выразил слова поддержки матерям военнослужащих и поблагодарил их за сыновей. «Понимаем, как неспокойно сегодня ваше сердце и стараемся сделать все, чтобы не оставлять вас один на один с проблемами», — отмечает Шумков.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наградят восемь матерей. Знак отличия «Материнская слава» III степени выдается за рождение и воспитание пяти или шести детей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил матерей с их праздником и назвал материнство «великим даром». Поздравление опубликовано на сайте правительства Курганской области. «Поздравляю вас с Днем Матери. Только вам даровано это великое чудо — чувствовать, как под вашим сердцем начинает биться новое. Только вам известно, сколько любви и тепла может дарить материнская душа. <…> Материнство — это великий дар и одновременно великий труд, а воспитание ребенка — задача непростая», — поздравляет Вадим Шумков. Также губернатор выразил слова поддержки матерям военнослужащих и поблагодарил их за сыновей. «Понимаем, как неспокойно сегодня ваше сердце и стараемся сделать все, чтобы не оставлять вас один на один с проблемами», — отмечает Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наградят восемь матерей. Знак отличия «Материнская слава» III степени выдается за рождение и воспитание пяти или шести детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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