Губернатор Шумков назвал материнство «великим даром»

Вадим Шумков поздравил матерей с их праздником

27 ноября 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков выразил поддержку матерям военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил матерей с их праздником и назвал материнство «великим даром». Поздравление опубликовано на сайте правительства Курганской области. «Поздравляю вас с Днем Матери. Только вам даровано это великое чудо — чувствовать, как под вашим сердцем начинает биться новое. Только вам известно, сколько любви и тепла может дарить материнская душа. <…> Материнство — это великий дар и одновременно великий труд, а воспитание ребенка — задача непростая», — поздравляет Вадим Шумков. Также губернатор выразил слова поддержки матерям военнослужащих и поблагодарил их за сыновей. «Понимаем, как неспокойно сегодня ваше сердце и стараемся сделать все, чтобы не оставлять вас один на один с проблемами», — отмечает Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наградят восемь матерей. Знак отличия «Материнская слава» III степени выдается за рождение и воспитание пяти или шести детей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил матерей с их праздником и назвал материнство «великим даром». Поздравление опубликовано на сайте правительства Курганской области. «Поздравляю вас с Днем Матери. Только вам даровано это великое чудо — чувствовать, как под вашим сердцем начинает биться новое. Только вам известно, сколько любви и тепла может дарить материнская душа. <…> Материнство — это великий дар и одновременно великий труд, а воспитание ребенка — задача непростая», — поздравляет Вадим Шумков. Также губернатор выразил слова поддержки матерям военнослужащих и поблагодарил их за сыновей. «Понимаем, как неспокойно сегодня ваше сердце и стараемся сделать все, чтобы не оставлять вас один на один с проблемами», — отмечает Шумков. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области наградят восемь матерей. Знак отличия «Материнская слава» III степени выдается за рождение и воспитание пяти или шести детей.