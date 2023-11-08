Бастрыкин проверит жалобы челябинцев на строительство асфальтобетонного завода

08 ноября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Местные против строительства предприятия II класса опасности около своих домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению жителей деревни Дубровка в Коркинском районе (Челябинская область). Они не согласны со строительством асфальтобетонного завода вблизи населенного пункта, сообщили 8 ноября в пресс-службе ведомства. «К председателю СКР поступило обращение о несогласии жителей деревни Дубровки со строительством в непосредственной близости от их домов асфальтобетонного завода, являющего объектом II класса опасности. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению», — уточнили в пресс-службе. Местные опасаются за экологическую обстановку местности и развитие животноводческого хозяйства. Они обращались в компетентные органы, но результатов это не принесло. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по региону Алексею Колбасину доложить ему о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Жители поселения в социальных сетях пожаловались на то, что строительство завода ведется очень близко к охотничьим угодьям «Глинка» и жилым домам. В минэкологии области им ответили, что данная ситуация не входит в их компетенцию.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению жителей деревни Дубровка в Коркинском районе (Челябинская область). Они не согласны со строительством асфальтобетонного завода вблизи населенного пункта, сообщили 8 ноября в пресс-службе ведомства. «К председателю СКР поступило обращение о несогласии жителей деревни Дубровки со строительством в непосредственной близости от их домов асфальтобетонного завода, являющего объектом II класса опасности. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению», — уточнили в пресс-службе. Местные опасаются за экологическую обстановку местности и развитие животноводческого хозяйства. Они обращались в компетентные органы, но результатов это не принесло. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по региону Алексею Колбасину доложить ему о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Жители поселения в социальных сетях пожаловались на то, что строительство завода ведется очень близко к охотничьим угодьям «Глинка» и жилым домам. В минэкологии области им ответили, что данная ситуация не входит в их компетенцию.