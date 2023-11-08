Бастрыкин проверит жалобы челябинцев на строительство асфальтобетонного завода

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению жителей деревни Дубровка в Коркинском районе (Челябинская область). Они не согласны со строительством асфальтобетонного завода вблизи населенного пункта, сообщили 8 ноября в пресс-службе ведомства.
«К председателю СКР поступило обращение о несогласии жителей деревни Дубровки со строительством в непосредственной близости от их домов асфальтобетонного завода, являющего объектом II класса опасности. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению», — уточнили в пресс-службе.
Местные опасаются за экологическую обстановку местности и развитие животноводческого хозяйства. Они обращались в компетентные органы, но результатов это не принесло. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по региону Алексею Колбасину доложить ему о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.
Жители поселения в социальных сетях пожаловались на то, что строительство завода ведется очень близко к охотничьим угодьям «Глинка» и жилым домам. В минэкологии области им ответили, что данная ситуация не входит в их компетенцию.
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