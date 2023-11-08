Куйвашев срочно летит за границу для встречи с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по открытию Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев уже встречался с президентом — в октябре Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев летит в Казахстан, где 9 ноября встретятся главы государств — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Информацию, опубликованную в анонимном telegram-канале, URA.RU подтвердил источник, близкий к резиденции главы региона.

На внеплановый характер визита губернатора в Казахстан указывают изменения в повестке назначенного на утро 9 ноября заседания свердловского кабмина, изученной URA.RU. В первоначальной версии указано, что ведет совещание Куйвашев, в обновленной — его первый зам Алексей Шмыков. А на официальном портале правительства говорится, что днем 9 ноября губернатор должен был участвовать в конференции «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Свердловская область». Официальный представитель Куйвашева на просьбу о комментарии пока не ответила.

Для Куйвашева это будет уже вторая встреча с Путиным за месяц. Ради первой — 19 октября — он прерывал свой отпуск. Тогда президент проводил в Перми совещание по развитию спорта в стране, Куйвашев был среди докладчиков и выступил с рядом предложений.

По данным агентства, начало этой рабочей недели губернатор проводит в Москве — в частности, у него было совещание у вице-премьера Александра Новака по вопросам газификации. Ожидалось, что в Екатеринбург он вернется ко Дню полиции (празднуется 10 ноября). Успеет ли он поздравить свердловских силовиков с учетом изменившихся обстоятельств, неясно.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев летит в Казахстан, где 9 ноября встретятся главы государств — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Информацию, опубликованную в анонимном telegram-канале, URA.RU подтвердил источник, близкий к резиденции главы региона. На внеплановый характер визита губернатора в Казахстан указывают изменения в повестке назначенного на утро 9 ноября заседания свердловского кабмина, изученной URA.RU. В первоначальной версии указано, что ведет совещание Куйвашев, в обновленной — его первый зам Алексей Шмыков. А на официальном портале правительства говорится, что днем 9 ноября губернатор должен был участвовать в конференции «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Свердловская область». Официальный представитель Куйвашева на просьбу о комментарии пока не ответила. Для Куйвашева это будет уже вторая встреча с Путиным за месяц. Ради первой — 19 октября — он прерывал свой отпуск. Тогда президент проводил в Перми совещание по развитию спорта в стране, Куйвашев был среди докладчиков и выступил с рядом предложений. По данным агентства, начало этой рабочей недели губернатор проводит в Москве — в частности, у него было совещание у вице-премьера Александра Новака по вопросам газификации. Ожидалось, что в Екатеринбург он вернется ко Дню полиции (празднуется 10 ноября). Успеет ли он поздравить свердловских силовиков с учетом изменившихся обстоятельств, неясно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...