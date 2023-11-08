Куйвашев срочно летит за границу для встречи с Путиным

08 ноября 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев уже встречался с президентом — в октябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев летит в Казахстан, где 9 ноября встретятся главы государств — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Информацию, опубликованную в анонимном telegram-канале, URA.RU подтвердил источник, близкий к резиденции главы региона. На внеплановый характер визита губернатора в Казахстан указывают изменения в повестке назначенного на утро 9 ноября заседания свердловского кабмина, изученной URA.RU. В первоначальной версии указано, что ведет совещание Куйвашев, в обновленной — его первый зам Алексей Шмыков. А на официальном портале правительства говорится, что днем 9 ноября губернатор должен был участвовать в конференции «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Свердловская область». Официальный представитель Куйвашева на просьбу о комментарии пока не ответила. Для Куйвашева это будет уже вторая встреча с Путиным за месяц. Ради первой — 19 октября — он прерывал свой отпуск. Тогда президент проводил в Перми совещание по развитию спорта в стране, Куйвашев был среди докладчиков и выступил с рядом предложений. По данным агентства, начало этой рабочей недели губернатор проводит в Москве — в частности, у него было совещание у вице-премьера Александра Новака по вопросам газификации. Ожидалось, что в Екатеринбург он вернется ко Дню полиции (празднуется 10 ноября). Успеет ли он поздравить свердловских силовиков с учетом изменившихся обстоятельств, неясно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев летит в Казахстан, где 9 ноября встретятся главы государств — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Информацию, опубликованную в анонимном telegram-канале, URA.RU подтвердил источник, близкий к резиденции главы региона. На внеплановый характер визита губернатора в Казахстан указывают изменения в повестке назначенного на утро 9 ноября заседания свердловского кабмина, изученной URA.RU. В первоначальной версии указано, что ведет совещание Куйвашев, в обновленной — его первый зам Алексей Шмыков. А на официальном портале правительства говорится, что днем 9 ноября губернатор должен был участвовать в конференции «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Свердловская область». Официальный представитель Куйвашева на просьбу о комментарии пока не ответила. Для Куйвашева это будет уже вторая встреча с Путиным за месяц. Ради первой — 19 октября — он прерывал свой отпуск. Тогда президент проводил в Перми совещание по развитию спорта в стране, Куйвашев был среди докладчиков и выступил с рядом предложений. По данным агентства, начало этой рабочей недели губернатор проводит в Москве — в частности, у него было совещание у вице-премьера Александра Новака по вопросам газификации. Ожидалось, что в Екатеринбург он вернется ко Дню полиции (празднуется 10 ноября). Успеет ли он поздравить свердловских силовиков с учетом изменившихся обстоятельств, неясно.