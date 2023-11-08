Казанская компания планирует запустить речное такси из Верхней Курьи до Перми I

Специалисты компании «Унистрой» из Казани прорабатывают возможность запуска речного такси из Верхней Курьи до станции Перми I. В минтрансе Пермского края уточнили, что знакомы с соответствующими планами.
«Запуск речного такси по маршруту Курья — Пермь I является инициативой компании „Унистрой“. С этим предложением казаны обратилась в министерство транспорта Прикамья. Специалисты ведомства подробно рассказали им о требованиях и особенностях запуска нового водного маршрута», — пояснили в краевом министерстве, передает «Коммерсант-Прикамье».
По задумке авторов проекта, маршрут должен соединить правый и левый берега Перми. Казанская компания сейчас занимается строительством ЖК «Причал» в Верхней Курье. В 2021 году «Унистрой» приобрела в собственность 8,8 га на правом берегу Камы. Новый комплекс рассчитанный более чем на 56 тысяч квадратных метров жилья.
Ранее в министерстве транспорта Республике Татарстан заявили, что из Перми и Соликамска можно будет добраться до Казани по воде. Согласно проекту, курсировать по маршрутам будут скоростные «Метеоры». Они способны преодолевать расстояния до 800 км без остановки.
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