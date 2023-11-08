Казанская компания планирует запустить речное такси из Верхней Курьи до Перми I

08 ноября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

По данным аналитиков, новый маршрут будет пользоваться спросом у пермяков Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Специалисты компании «Унистрой» из Казани прорабатывают возможность запуска речного такси из Верхней Курьи до станции Перми I. В минтрансе Пермского края уточнили, что знакомы с соответствующими планами. «Запуск речного такси по маршруту Курья — Пермь I является инициативой компании „Унистрой“. С этим предложением казаны обратилась в министерство транспорта Прикамья. Специалисты ведомства подробно рассказали им о требованиях и особенностях запуска нового водного маршрута», — пояснили в краевом министерстве, передает «Коммерсант-Прикамье». По задумке авторов проекта, маршрут должен соединить правый и левый берега Перми. Казанская компания сейчас занимается строительством ЖК «Причал» в Верхней Курье. В 2021 году «Унистрой» приобрела в собственность 8,8 га на правом берегу Камы. Новый комплекс рассчитанный более чем на 56 тысяч квадратных метров жилья. Ранее в министерстве транспорта Республике Татарстан заявили, что из Перми и Соликамска можно будет добраться до Казани по воде. Согласно проекту, курсировать по маршрутам будут скоростные «Метеоры». Они способны преодолевать расстояния до 800 км без остановки.

Специалисты компании «Унистрой» из Казани прорабатывают возможность запуска речного такси из Верхней Курьи до станции Перми I. В минтрансе Пермского края уточнили, что знакомы с соответствующими планами. «Запуск речного такси по маршруту Курья — Пермь I является инициативой компании „Унистрой“. С этим предложением казаны обратилась в министерство транспорта Прикамья. Специалисты ведомства подробно рассказали им о требованиях и особенностях запуска нового водного маршрута», — пояснили в краевом министерстве, передает «Коммерсант-Прикамье». По задумке авторов проекта, маршрут должен соединить правый и левый берега Перми. Казанская компания сейчас занимается строительством ЖК «Причал» в Верхней Курье. В 2021 году «Унистрой» приобрела в собственность 8,8 га на правом берегу Камы. Новый комплекс рассчитанный более чем на 56 тысяч квадратных метров жилья. Ранее в министерстве транспорта Республике Татарстан заявили, что из Перми и Соликамска можно будет добраться до Казани по воде. Согласно проекту, курсировать по маршрутам будут скоростные «Метеоры». Они способны преодолевать расстояния до 800 км без остановки.