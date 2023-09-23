23 сентября 2023
22 сентября 2023

Татарстан запустит речные перевозки до Перми и Соликамска

© Служба новостей «URA.RU»
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Речной транспорт на реке Кама. Пермь, кама, лето, корабль, круиз, теплоход
В Татарстане планируют возродить речные перевозки пассажиров Фото:

Из Перми и Соликамска можно будет добраться до Казани по воде. В Республике Татарстан сейчас занимаются возрождением речных пассажирских перевозок, рассказал министр транспорта региона Фарит Ханифов.

«Нам очень хочется возродить камский маршрут. Пермяки просили, чтобы мы пришли в этом году, но вопрос об открытии рейсов до Перми и Соликамска отложили на следующий год», — пояснил Фарит Ханифов, передает ИА «Татар-Информ».

Планируется, что курсировать по Каме будут скоростные «Метеоры». Эти суда способны преодолевать расстояния до 800 км без остановки.

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Из Перми и Соликамска можно будет добраться до Казани по воде. В Республике Татарстан сейчас занимаются возрождением речных пассажирских перевозок, рассказал министр транспорта региона Фарит Ханифов. «Нам очень хочется возродить камский маршрут. Пермяки просили, чтобы мы пришли в этом году, но вопрос об открытии рейсов до Перми и Соликамска отложили на следующий год», — пояснил Фарит Ханифов, передает ИА «Татар-Информ». Планируется, что курсировать по Каме будут скоростные «Метеоры». Эти суда способны преодолевать расстояния до 800 км без остановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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