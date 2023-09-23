Татарстан запустит речные перевозки до Перми и Соликамска

24 сентября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

В Татарстане планируют возродить речные перевозки пассажиров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из Перми и Соликамска можно будет добраться до Казани по воде. В Республике Татарстан сейчас занимаются возрождением речных пассажирских перевозок, рассказал министр транспорта региона Фарит Ханифов. «Нам очень хочется возродить камский маршрут. Пермяки просили, чтобы мы пришли в этом году, но вопрос об открытии рейсов до Перми и Соликамска отложили на следующий год», — пояснил Фарит Ханифов, передает ИА «Татар-Информ». Планируется, что курсировать по Каме будут скоростные «Метеоры». Эти суда способны преодолевать расстояния до 800 км без остановки.

Из Перми и Соликамска можно будет добраться до Казани по воде. В Республике Татарстан сейчас занимаются возрождением речных пассажирских перевозок, рассказал министр транспорта региона Фарит Ханифов. «Нам очень хочется возродить камский маршрут. Пермяки просили, чтобы мы пришли в этом году, но вопрос об открытии рейсов до Перми и Соликамска отложили на следующий год», — пояснил Фарит Ханифов, передает ИА «Татар-Информ». Планируется, что курсировать по Каме будут скоростные «Метеоры». Эти суда способны преодолевать расстояния до 800 км без остановки.