Татарстан запустит речные перевозки до Перми и Соликамска

В Татарстане планируют возродить речные перевозки пассажиров
Из Перми и Соликамска можно будет добраться до Казани по воде. В Республике Татарстан сейчас занимаются возрождением речных пассажирских перевозок, рассказал министр транспорта региона Фарит Ханифов.
«Нам очень хочется возродить камский маршрут. Пермяки просили, чтобы мы пришли в этом году, но вопрос об открытии рейсов до Перми и Соликамска отложили на следующий год», — пояснил Фарит Ханифов, передает ИА «Татар-Информ».
Планируется, что курсировать по Каме будут скоростные «Метеоры». Эти суда способны преодолевать расстояния до 800 км без остановки.
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