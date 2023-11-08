Медведев высмеял возможность расширения ЕС

08 ноября 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев сообщил, что присоединение новых стран к ЕС ослабит западные страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Присоединение Украины к Евросоюзу ослабит западные страны. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, принятия Украины в ЕС быстро «обескровит» и «обезжирит» Запад. «Безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что недавно присоединившиеся к Евросоюзу страны будут зависимы от крупных западных государств таких, как Германия и Франция. По словам Медведева, украинский лидер Владимир Зеленский ослабит Евросоюз и дискредитирует евро. «Молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу», — отметил зампред Совбеза РФ. Ранее Еврокомиссия посоветовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий, передает RT. Медведев также заявил, что большая часть стран ЕС подчиняется командам США и Великобритании, что ведет их к краху.

Присоединение Украины к Евросоюзу ослабит западные страны. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, принятия Украины в ЕС быстро «обескровит» и «обезжирит» Запад. «Безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что недавно присоединившиеся к Евросоюзу страны будут зависимы от крупных западных государств таких, как Германия и Франция. По словам Медведева, украинский лидер Владимир Зеленский ослабит Евросоюз и дискредитирует евро. «Молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу», — отметил зампред Совбеза РФ. Ранее Еврокомиссия посоветовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий, передает RT. Медведев также заявил, что большая часть стран ЕС подчиняется командам США и Великобритании, что ведет их к краху.