Медведев высмеял возможность расширения ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев сообщил, что присоединение новых стран к ЕС ослабит западные страны Фото:

Присоединение Украины к Евросоюзу ослабит западные страны. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, принятия Украины в ЕС быстро «обескровит» и «обезжирит» Запад.

«Безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что недавно присоединившиеся к Евросоюзу страны будут зависимы от крупных западных государств таких, как Германия и Франция.

По словам Медведева, украинский лидер Владимир Зеленский ослабит Евросоюз и дискредитирует евро. «Молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу», — отметил зампред Совбеза РФ.

Ранее Еврокомиссия посоветовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий, передает RT. Медведев также заявил, что большая часть стран ЕС подчиняется командам США и Великобритании, что ведет их к краху.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Присоединение Украины к Евросоюзу ослабит западные страны. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, принятия Украины в ЕС быстро «обескровит» и «обезжирит» Запад. «Безумная Еврокомиссия во главе с неистовым гинекологом требует принять на сохранение Бандерокраину и ради этого сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт. Отрезать их от каких-либо субсидий ЕС, перераспределив их в пользу Киева», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что недавно присоединившиеся к Евросоюзу страны будут зависимы от крупных западных государств таких, как Германия и Франция. По словам Медведева, украинский лидер Владимир Зеленский ослабит Евросоюз и дискредитирует евро. «Молодой, но прожорливый киевско-кишиневский рахит быстро обескровит и обезжирит старушку Европу», — отметил зампред Совбеза РФ. Ранее Еврокомиссия посоветовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в Европейский союз при выполнении ряда условий, передает RT. Медведев также заявил, что большая часть стран ЕС подчиняется командам США и Великобритании, что ведет их к краху.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...