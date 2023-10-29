Медведев предсказал гибель Европы

Медведев: ЕС потерял самостоятельность даже на европейском поле

29 октября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

В Европе не осталось сильных лидеров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большая часть стран ЕС подчиняется командам США и Великобритании, что ведет их к краху. По факту Европа стала не самостоятельной и растратила свой международный авторитет. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в скором времени она перестанет существовать. «Что бы ни говорили европейские лидеры, Евросоюз де-факто теперь не может самостоятельно действовать не только на международной арене, но и даже на европейском поле. Практически все страны ЕС встали навытяжку перед США с Британией и послушно начали выполнять их указания по поддержке нацистского киевского режима. ЕС растратил свой международный авторитет посредника в любом конфликте», — заявил Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». В Европе не осталось сильных лидеров, способных принимать решения и отстаивать интересы своей нации. Экономики западных стран падают из-за отказа от российских энергоресурсов, а европейские компании, вынужденные покинуть рынок России, терпят колоссальные убытки. Впереди зима, что несет за собой рост тарифов на энергоресурсы. Это и растущая инфляция усилят недовольство местных жителей. Итогом политики Европы станет ее исчезновение. «А вот милой маленькой старушки Европы скоро не будет. Ее безжалостно ограничил в правах толстомордый заокеанский родственник, которому она безоглядно доверяла. Сначала он цинично обобрал обеспеченную старушку, лишив многих источников существования и отправив к ней миллионы бедных родственников», — подытожил Медведев в своем посте. Ранее власти Германии высказали надежду наладить поставки газа из Нигерии взамен поставок из России. Немецкий канцлер Олаф Шольц 29 октября полетит в Африку для обсуждения деталей и объемов поставок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большая часть стран ЕС подчиняется командам США и Великобритании, что ведет их к краху. По факту Европа стала не самостоятельной и растратила свой международный авторитет. По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в скором времени она перестанет существовать. «Что бы ни говорили европейские лидеры, Евросоюз де-факто теперь не может самостоятельно действовать не только на международной арене, но и даже на европейском поле. Практически все страны ЕС встали навытяжку перед США с Британией и послушно начали выполнять их указания по поддержке нацистского киевского режима. ЕС растратил свой международный авторитет посредника в любом конфликте», — заявил Медведев на своей странице в соцсети «Вконтакте». В Европе не осталось сильных лидеров, способных принимать решения и отстаивать интересы своей нации. Экономики западных стран падают из-за отказа от российских энергоресурсов, а европейские компании, вынужденные покинуть рынок России, терпят колоссальные убытки. Впереди зима, что несет за собой рост тарифов на энергоресурсы. Это и растущая инфляция усилят недовольство местных жителей. Итогом политики Европы станет ее исчезновение. «А вот милой маленькой старушки Европы скоро не будет. Ее безжалостно ограничил в правах толстомордый заокеанский родственник, которому она безоглядно доверяла. Сначала он цинично обобрал обеспеченную старушку, лишив многих источников существования и отправив к ней миллионы бедных родственников», — подытожил Медведев в своем посте. Ранее власти Германии высказали надежду наладить поставки газа из Нигерии взамен поставок из России. Немецкий канцлер Олаф Шольц 29 октября полетит в Африку для обсуждения деталей и объемов поставок.