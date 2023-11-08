Axios узнал, о чем объявят Байден и Си Цзиньпин на саммите АТЭС

Axios: Байден и Си Цзиньпин объявят о возобновлении связи между военными
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден (на фото) встретится ч председателем КНР 15 ноября Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден объявят о возобновлении связи между военными двух стран во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Министр иностранных дел КНР Ван И во время недавнего визита в Вашингтон дал понять, что Китай готов восстановить каналы связи между военными ведомствами двух стран. Возобновление работы этих каналов является одним их ключевых приоритетов Белого дома», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что 15 ноября состоится первая личная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Как утверждали в Белом доме, президент США с нетерпением ждет встречи с лидером Китая.

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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден объявят о возобновлении связи между военными двух стран во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники. «Министр иностранных дел КНР Ван И во время недавнего визита в Вашингтон дал понять, что Китай готов восстановить каналы связи между военными ведомствами двух стран. Возобновление работы этих каналов является одним их ключевых приоритетов Белого дома», — говорится в материале. Ранее сообщалось, что 15 ноября состоится первая личная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Как утверждали в Белом доме, президент США с нетерпением ждет встречи с лидером Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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