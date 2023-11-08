Axios узнал, о чем объявят Байден и Си Цзиньпин на саммите АТЭС

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден объявят о возобновлении связи между военными двух стран во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
«Министр иностранных дел КНР Ван И во время недавнего визита в Вашингтон дал понять, что Китай готов восстановить каналы связи между военными ведомствами двух стран. Возобновление работы этих каналов является одним их ключевых приоритетов Белого дома», —
Ранее сообщалось, что 15 ноября состоится первая личная встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Как утверждали в Белом доме, президент США с нетерпением ждет встречи с лидером Китая.
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