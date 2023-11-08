08 ноября 2023

ХАМАС потерял контроль над севером Газы

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Боевики ХАМАС перестали контролировать северную часть сектора Газа, сообщил Даниэль Хагари Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики ХАМАС потеряли контроль на севере Газы. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари.

«Порядка 50 тысяч жителей Газы перешли сегодня с севера на юг анклава, так как ХАМАС потерял контроль на севере Газы», — передает слова Даниэля Хагари Reuters. По его мнению, граждане уходят с территории, так как на юге есть безопасный район, где находится еда и вода.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. Спустя месяц ЦАХАЛ озвучил итоги войны за этот период. По данным израильской армии, на палестинской территории уничтожены более 14 тысяч объектов ХАМАС и более 4000 единиц техники.

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Боевики ХАМАС потеряли контроль на севере Газы. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари. «Порядка 50 тысяч жителей Газы перешли сегодня с севера на юг анклава, так как ХАМАС потерял контроль на севере Газы», — передает слова Даниэля Хагари Reuters. По его мнению, граждане уходят с территории, так как на юге есть безопасный район, где находится еда и вода. Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. Спустя месяц ЦАХАЛ озвучил итоги войны за этот период. По данным израильской армии, на палестинской территории уничтожены более 14 тысяч объектов ХАМАС и более 4000 единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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