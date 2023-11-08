ХАМАС потерял контроль над севером Газы

09 ноября 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Боевики ХАМАС перестали контролировать северную часть сектора Газа, сообщил Даниэль Хагари Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Боевики ХАМАС потеряли контроль на севере Газы. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари. «Порядка 50 тысяч жителей Газы перешли сегодня с севера на юг анклава, так как ХАМАС потерял контроль на севере Газы», — передает слова Даниэля Хагари Reuters. По его мнению, граждане уходят с территории, так как на юге есть безопасный район, где находится еда и вода. Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. Спустя месяц ЦАХАЛ озвучил итоги войны за этот период. По данным израильской армии, на палестинской территории уничтожены более 14 тысяч объектов ХАМАС и более 4000 единиц техники.

Боевики ХАМАС потеряли контроль на севере Газы. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), бригадный генерал Даниэль Хагари. «Порядка 50 тысяч жителей Газы перешли сегодня с севера на юг анклава, так как ХАМАС потерял контроль на севере Газы», — передает слова Даниэля Хагари Reuters. По его мнению, граждане уходят с территории, так как на юге есть безопасный район, где находится еда и вода. Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. Спустя месяц ЦАХАЛ озвучил итоги войны за этот период. По данным израильской армии, на палестинской территории уничтожены более 14 тысяч объектов ХАМАС и более 4000 единиц техники.