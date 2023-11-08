Израиль подвел итог месяца войны с ХАМАС: главное

ЦАХАЛ: за месяц Израиль уничтожил 14 объектов ХАМАС

08 ноября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Прошел месяц с момента объявления войны Израилем палестинской группировке ХАМАС Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подвела итоги войны с Палестиной за месяц с начала объявления операции «Железные мечи». Израиль за это время уничтожил более 14 тысяч объектов палестинской группировки ХАМАС и более 4000 единиц техники. Об этом объявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. URA.RU вспоминает, с чего началась война на Ближнем Востоке и как она проходила в первый месяц. Как началась война на Ближнем Востоке Вторжение ХАМАС в Израиль Официально Израиль объявил войну ХАМАС 8 октября. Все началось с того, что палестинские боевики из сектора Газа 7 октября организовали вторжение и начали атаковать территорию еврейского государства при помощи ракетных атак. Они назвали это операцией «Наводнение Аль-Акса». Изначально боевики выпустили по Израилю пять ракет, а затем ворвались в приграничные территории страны. Сообщалось о 500 пострадавших с обеих сторон. Операция «Железные мечи» Новость по теме Почему воюют Израиль и Палестина. Карта Армия обороны Израиля не сразу объявила войну ХАМАС. Изначально она позиционировала свои действия в ответ на вторжение палестинских боевиков как контртеррористическую операцию «Железные мечи». В рамках нее Израиль планировал призвать десятки тысяч солдат. Но уже тогда премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии полномасштабной войны с боевиками ХАМАС. Столкновение между Палестиной и Израилем имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом. Ситуация между странами усугубилась после принятия резолюции о разделе Палестины на арабское и еврейское государство Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1947 года. Объявление войны Глава минобороны Израиля Йоав Галант почти сразу с начала объявления контртеррористической операции «Железные мечи» заявил, что ХАМАС своими действиями объявил войну Израилю. На следующий день с начала вторжения палестинских боевиков, кабинет безопасности Израиля путем голосования принял решение об объявлении полноценной войны Палестине в лице движения ХАМАС. Канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху 8 октября официально расширила свою военную операцию «Железные мечи» до статуса полноценной войны. Наземная операция ЦАХАЛ Армия обороны Израиля 14 октября объявила о проведении наземных операций, которые будут предполагать нападение с воздуха, моря и земли. После окружения сектора Газа Израиль зашел на территорию анклава 3 ноября. В ближайшие 48 часов страна собирается полноценно начать наземную операцию в самом городе. Реакция мирового сообщества Позиция США Война на Ближнем Востоке разделила мировое сообщество. США стали первыми, кто поддержал Израиль. Это связано с тем, что страны взаимодействовали друг с другом с момента создания израильского государства. Интерес Вашингтон к Израилю связан, в первую очередь, с политическими причинами. По мнению политологов, Америка рассматривала еврейское государство как инструмент сохранения влияния на Ближнем Востоке в целом. После объявления Израилем операции «Железные мечи» 7 октября 2023 года президент США Джо Байден заявил о поддержке ЦАХАЛ. Он подчеркнул, что предоставит все необходимое для подавления агрессии со стороны боевиков ХАМАС. Через несколько дней с момента объявления войны авианосец ВМФ США «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря. Это стало началом американской военной поддержки, которая продолжается по сей день. Кто еще поддержал Израиль Власти Франции, Британии и Германии осудили операцию палестинского движения ХАМАС в Израиле «Наводнение Аль-Акса» и поддержали Израиль. Соответствующие заявления сделали французский президент Эммануэль Макрон, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили также заявил, что грузинский народ поддерживает «братский Израиль в борьбе с палестинской агрессией». Украина также поддержала Тель-Авив. В МИДе ОАЭ сообщили, что «шокированы» действиями ХАМАС. Осудил палестинское движение и генсек ООН Антониу Гутерриш. Какие страны выступили за поддержку Палестины В первые дни войны Израиль объявил об эвакуации мирного населения из северной части сектора Газа в южную. В ответ на это Иордания пригрозила еврейскому государству войной за попытки выселить палестинцев с их земель. Военизированная ливанская организация «Хезболла» также поддержала боевиков ХАМАС в войне с Израилем. Движение взяло на себя ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. При этом изначально представители «Хезболлы» заявляли, что не будут вмешиваться в войну Израиля и Палестины, если конфликт не будет затрагивать Ливан. Организация, которая практически полностью контролирует юг Ливана, на протяжении всего времени существования Израиля конфликтует с ним. Советник верховного лидера Иранской Республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что Иран поддерживает ракетные удары по Израилю. В МИД Катара сообщили, что Израиль несет ответственность за атаки ХАМАС в секторе Газа. Позиция РФ в конфликте на Ближнем Востоке Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что страны Запада лишают палестинцев спокойной жизни. Он обвинил Израиль в фашизме. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что Россия оказывает Палестине гуманитарную помощь. Также страна продолжает переговоры с Израилем и палестинским движением ХАМАС с целью разрешения военного конфликта. Для обсуждения ситуации в секторе Газа представители политбюро движения ХАМАС посетили Москву. Израиль осудил данный визит. Российский лидер Владимир Путин выступил за создание палестинского независимого государства. При этом он подчеркнул, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту. Жертвы войны Палестина объявила, что в секторе Газа погибли 10 328 человек. Среди них 4 237 детей. Со стороны Израиля погибло 1,4 тысячи человек. По данным Израиля, в плену в секторе Газа находятся не менее 240 человек, в том числе россияне. По данным источника ТАСС, эвакуация российских граждан ожидается в ближайшее время. По словам главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, Россия работает над получением информации о россиянах, которые находятся в заложниках. Наиболее известной пленницей ХАМАС считается уроженка Германии Шани Лук. В первые дни наступления ХАМАС опубликовал видео, на котором Шани Лук лежит раздетая в кузове автомобиля со сломанными ногами. Спустя время стало известно, что девушку обезглавили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подвела итоги войны с Палестиной за месяц с начала объявления операции «Железные мечи». Израиль за это время уничтожил более 14 тысяч объектов палестинской группировки ХАМАС и более 4000 единиц техники. Об этом объявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. URA.RU вспоминает, с чего началась война на Ближнем Востоке и как она проходила в первый месяц. Официально Израиль объявил войну ХАМАС 8 октября. Все началось с того, что палестинские боевики из сектора Газа 7 октября организовали вторжение и начали атаковать территорию еврейского государства при помощи ракетных атак. Они назвали это операцией «Наводнение Аль-Акса». Изначально боевики выпустили по Израилю пять ракет, а затем ворвались в приграничные территории страны. Сообщалось о 500 пострадавших с обеих сторон. Армия обороны Израиля не сразу объявила войну ХАМАС. Изначально она позиционировала свои действия в ответ на вторжение палестинских боевиков как контртеррористическую операцию «Железные мечи». В рамках нее Израиль планировал призвать десятки тысяч солдат. Но уже тогда премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии полномасштабной войны с боевиками ХАМАС. Столкновение между Палестиной и Израилем имеет многолетнюю историю и является частью арабо-израильского конфликта в целом. Ситуация между странами усугубилась после принятия резолюции о разделе Палестины на арабское и еврейское государство Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1947 года. Глава минобороны Израиля Йоав Галант почти сразу с начала объявления контртеррористической операции «Железные мечи» заявил, что ХАМАС своими действиями объявил войну Израилю. На следующий день с начала вторжения палестинских боевиков, кабинет безопасности Израиля путем голосования принял решение об объявлении полноценной войны Палестине в лице движения ХАМАС. Канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху 8 октября официально расширила свою военную операцию «Железные мечи» до статуса полноценной войны. Армия обороны Израиля 14 октября объявила о проведении наземных операций, которые будут предполагать нападение с воздуха, моря и земли. После окружения сектора Газа Израиль зашел на территорию анклава 3 ноября. В ближайшие 48 часов страна собирается полноценно начать наземную операцию в самом городе. Война на Ближнем Востоке разделила мировое сообщество. США стали первыми, кто поддержал Израиль. Это связано с тем, что страны взаимодействовали друг с другом с момента создания израильского государства. Интерес Вашингтон к Израилю связан, в первую очередь, с политическими причинами. По мнению политологов, Америка рассматривала еврейское государство как инструмент сохранения влияния на Ближнем Востоке в целом. После объявления Израилем операции «Железные мечи» 7 октября 2023 года президент США Джо Байден заявил о поддержке ЦАХАЛ. Он подчеркнул, что предоставит все необходимое для подавления агрессии со стороны боевиков ХАМАС. Через несколько дней с момента объявления войны авианосец ВМФ США «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря. Это стало началом американской военной поддержки, которая продолжается по сей день. Власти Франции, Британии и Германии осудили операцию палестинского движения ХАМАС в Израиле «Наводнение Аль-Акса» и поддержали Израиль. Соответствующие заявления сделали французский президент Эммануэль Макрон, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили также заявил, что грузинский народ поддерживает «братский Израиль в борьбе с палестинской агрессией». Украина также поддержала Тель-Авив. В МИДе ОАЭ сообщили, что «шокированы» действиями ХАМАС. Осудил палестинское движение и генсек ООН Антониу Гутерриш. В первые дни войны Израиль объявил об эвакуации мирного населения из северной части сектора Газа в южную. В ответ на это Иордания пригрозила еврейскому государству войной за попытки выселить палестинцев с их земель. Военизированная ливанская организация «Хезболла» также поддержала боевиков ХАМАС в войне с Израилем. Движение взяло на себя ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. При этом изначально представители «Хезболлы» заявляли, что не будут вмешиваться в войну Израиля и Палестины, если конфликт не будет затрагивать Ливан. Организация, которая практически полностью контролирует юг Ливана, на протяжении всего времени существования Израиля конфликтует с ним. Советник верховного лидера Иранской Республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что Иран поддерживает ракетные удары по Израилю. В МИД Катара сообщили, что Израиль несет ответственность за атаки ХАМАС в секторе Газа. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что страны Запада лишают палестинцев спокойной жизни. Он обвинил Израиль в фашизме. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что Россия оказывает Палестине гуманитарную помощь. Также страна продолжает переговоры с Израилем и палестинским движением ХАМАС с целью разрешения военного конфликта. Для обсуждения ситуации в секторе Газа представители политбюро движения ХАМАС посетили Москву. Израиль осудил данный визит. Российский лидер Владимир Путин выступил за создание палестинского независимого государства. При этом он подчеркнул, что Израиль подвергся жестокой атаке и имеет право на защиту. Палестина объявила, что в секторе Газа погибли 10 328 человек. Среди них 4 237 детей. Со стороны Израиля погибло 1,4 тысячи человек. По данным Израиля, в плену в секторе Газа находятся не менее 240 человек, в том числе россияне. По данным источника ТАСС, эвакуация российских граждан ожидается в ближайшее время. По словам главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, Россия работает над получением информации о россиянах, которые находятся в заложниках. Наиболее известной пленницей ХАМАС считается уроженка Германии Шани Лук. В первые дни наступления ХАМАС опубликовал видео, на котором Шани Лук лежит раздетая в кузове автомобиля со сломанными ногами. Спустя время стало известно, что девушку обезглавили.