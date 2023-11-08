08 ноября 2023

Военкоры рассказали, как российские войска «давят» ВСУ в бою за Клещеевку

Российские войска «давят» ВСУ в бою за Клещеевку
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
ВСУ отступают от села Клещеевка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия отступает под натиском российских солдат у села Клещеевка. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника».

«ВС РФ давят, ВСУ отступают. Весь прогресс, достигнутый украинской армией в прошлые 2 месяца практически стерт. Позиции ВСУ атакуют ФАБами (фугасными авиабомбами — прим. URA.RU), артиллерией и дронами-камикадзе», — говорится в сообщении.

Активно продвигаться штурмовикам мешает дождь и сильный ветер, поэтому по противнику интенсивно работают танки и артиллерия, позиции ВСУ по периметру Клещеевки уничтожены, добавили в соцсети. Активных боевых действий внутри села пока не ведется.

Ранее сообщалось, российские войска контратаковали ВСУ на бахмутском направлении. Также армия РФ продвинулась к населенному пункту Богдановка в ДНР.

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Украинская армия отступает под натиском российских солдат у села Клещеевка. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». «ВС РФ давят, ВСУ отступают. Весь прогресс, достигнутый украинской армией в прошлые 2 месяца практически стерт. Позиции ВСУ атакуют ФАБами (фугасными авиабомбами — прим. URA.RU), артиллерией и дронами-камикадзе», — говорится в сообщении. Активно продвигаться штурмовикам мешает дождь и сильный ветер, поэтому по противнику интенсивно работают танки и артиллерия, позиции ВСУ по периметру Клещеевки уничтожены, добавили в соцсети. Активных боевых действий внутри села пока не ведется. Ранее сообщалось, российские войска контратаковали ВСУ на бахмутском направлении. Также армия РФ продвинулась к населенному пункту Богдановка в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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