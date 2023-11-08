Военкоры рассказали, как российские войска «давят» ВСУ в бою за Клещеевку

Российские войска «давят» ВСУ в бою за Клещеевку

09 ноября 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

ВСУ отступают от села Клещеевка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия отступает под натиском российских солдат у села Клещеевка. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». «ВС РФ давят, ВСУ отступают. Весь прогресс, достигнутый украинской армией в прошлые 2 месяца практически стерт. Позиции ВСУ атакуют ФАБами (фугасными авиабомбами — прим. URA.RU), артиллерией и дронами-камикадзе», — говорится в сообщении. Активно продвигаться штурмовикам мешает дождь и сильный ветер, поэтому по противнику интенсивно работают танки и артиллерия, позиции ВСУ по периметру Клещеевки уничтожены, добавили в соцсети. Активных боевых действий внутри села пока не ведется. Ранее сообщалось, российские войска контратаковали ВСУ на бахмутском направлении. Также армия РФ продвинулась к населенному пункту Богдановка в ДНР.

Украинская армия отступает под натиском российских солдат у села Клещеевка. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника». «ВС РФ давят, ВСУ отступают. Весь прогресс, достигнутый украинской армией в прошлые 2 месяца практически стерт. Позиции ВСУ атакуют ФАБами (фугасными авиабомбами — прим. URA.RU), артиллерией и дронами-камикадзе», — говорится в сообщении. Активно продвигаться штурмовикам мешает дождь и сильный ветер, поэтому по противнику интенсивно работают танки и артиллерия, позиции ВСУ по периметру Клещеевки уничтожены, добавили в соцсети. Активных боевых действий внутри села пока не ведется. Ранее сообщалось, российские войска контратаковали ВСУ на бахмутском направлении. Также армия РФ продвинулась к населенному пункту Богдановка в ДНР.