Военкоры рассказали, как российские войска «давят» ВСУ в бою за Клещеевку

Украинская армия отступает под натиском российских солдат у села Клещеевка. Об этом сообщает telegram-канал «Военная хроника».
«ВС РФ давят, ВСУ отступают. Весь прогресс, достигнутый украинской армией в прошлые 2 месяца практически стерт. Позиции ВСУ атакуют ФАБами (фугасными авиабомбами — прим. URA.RU), артиллерией и дронами-камикадзе», — говорится в сообщении.
Активно продвигаться штурмовикам мешает дождь и сильный ветер, поэтому по противнику интенсивно работают танки и артиллерия, позиции ВСУ по периметру Клещеевки уничтожены, добавили в соцсети. Активных боевых действий внутри села пока не ведется.
Ранее сообщалось, российские войска контратаковали ВСУ на бахмутском направлении. Также армия РФ продвинулась к населенному пункту Богдановка в ДНР.
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