ВС РФ продвинулись к Богдановке на бахмутском направлении: главное к 8 ноября

Российские военные продвигаются к Богдановке

08 ноября 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на нескольких направлениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска контратаковали ВСУ на бахмутском направлении. Также армия РФ продвинулась к населенному пункту Богдановка Днепропетровской области. URA.RU приводит главные новости об успехах бойцов к вечеру 8 ноября. На бахмутском направлении российские войска провели успешную контратаку близ Клещеевки. Также они продвинулись к Богдановке, передает telegram-канал War Gonzo. Также уточняется, что на североном фланге Бахмута (Артемовск) ВСУ столкнулись «с серьезными проблемами». Кроме того, по данным канала «Рыбарь», ВС России взяли под контроль позиции вдоль железной дороги. Другие направления На купянском направлении российская группировка «Запад» отразила две атаки ВСУ близ Тимковки в Харьковской области. Также армия РФ поразила скопления живой силы врага около Новоегоровки и Стельмаховки в ЛНР и рядом с Загоруйковкой под Харьковом. Потери украинской армии составили около 30 военных, две бронемашины и три автомобиля. Также ВСУ потеряли гаубицу М114, артиллерийское орудие «Мста-Б», установку «Гвоздика» и пушку Д-44, заявили в Минобороны. На херсонском направлении подразделения РФ уничтожили до 30 украинских бойцов. Также противник лишился артиллерийской системы М777, гаубицы «Мста-Б» и орудия «Гвоздика», говорится в сводке оборонного ведомства. На краснолиманском направлении «центральная» группировка войск нанесла огневое поражение ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР. В результате боев враг потерял порядка 60 бойцов, два пикапа и столько же бронированных машин. На донецком направлении группировка «Юг» ударили по местам скопления ВСУ близ Марьинки, Клещеевки, Андреевки и Спорного в ДНР. Потери ВСУ составили порядка 235 военных, гаубица «Мста-Б» и установка «Гвоздика». На южнодонецком направлении бойцы «восточной группировки» нанесли удар по живой силе ВСУ близ пунктов Новомихайловка, Старомайорское и Урожайное в ДНР, а также около Приютного в Запорожье. По данным Минобороны, на этих территориях также работают добровольцы отряда «Барс», передает Пятый канал. На этом участке фронта ВСУ потеряли до 145 военных, артиллерийскую установку «Krab», а также гаубицы FH-70 и Д-20. На запорожском направлении были отражены три атаки ВСУ около Работино и Новопрокоповки. В результате столкновений украинские силы потеряли около 80 военнослужащих, установку M109и пушку M146. На херсонском направлении войска Украины лишились порядка 30 бойцов. Также враг потерял артиллерийскую систему M777, а также гаубицы «Мста-Б» и «Гвоздика». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские войска контратаковали ВСУ на бахмутском направлении. Также армия РФ продвинулась к населенному пункту Богдановка Днепропетровской области. URA.RU приводит главные новости об успехах бойцов к вечеру 8 ноября. На бахмутском направлении российские войска провели успешную контратаку близ Клещеевки. Также они продвинулись к Богдановке, передает telegram-канал War Gonzo. Также уточняется, что на североном фланге Бахмута (Артемовск) ВСУ столкнулись «с серьезными проблемами». Кроме того, по данным канала «Рыбарь», ВС России взяли под контроль позиции вдоль железной дороги. На купянском направлении российская группировка «Запад» отразила две атаки ВСУ близ Тимковки в Харьковской области. Также армия РФ поразила скопления живой силы врага около Новоегоровки и Стельмаховки в ЛНР и рядом с Загоруйковкой под Харьковом. Потери украинской армии составили около 30 военных, две бронемашины и три автомобиля. Также ВСУ потеряли гаубицу М114, артиллерийское орудие «Мста-Б», установку «Гвоздика» и пушку Д-44, заявили в Минобороны. На херсонском направлении подразделения РФ уничтожили до 30 украинских бойцов. Также противник лишился артиллерийской системы М777, гаубицы «Мста-Б» и орудия «Гвоздика», говорится в сводке оборонного ведомства. На краснолиманском направлении «центральная» группировка войск нанесла огневое поражение ВСУ в районах Ямполовки и Серебрянки в ДНР. В результате боев враг потерял порядка 60 бойцов, два пикапа и столько же бронированных машин. На донецком направлении группировка «Юг» ударили по местам скопления ВСУ близ Марьинки, Клещеевки, Андреевки и Спорного в ДНР. Потери ВСУ составили порядка 235 военных, гаубица «Мста-Б» и установка «Гвоздика». На южнодонецком направлении бойцы «восточной группировки» нанесли удар по живой силе ВСУ близ пунктов Новомихайловка, Старомайорское и Урожайное в ДНР, а также около Приютного в Запорожье. По данным Минобороны, на этих территориях также работают добровольцы отряда «Барс», передает Пятый канал. На этом участке фронта ВСУ потеряли до 145 военных, артиллерийскую установку «Krab», а также гаубицы FH-70 и Д-20. На запорожском направлении были отражены три атаки ВСУ около Работино и Новопрокоповки. В результате столкновений украинские силы потеряли около 80 военнослужащих, установку M109и пушку M146. На херсонском направлении войска Украины лишились порядка 30 бойцов. Также враг потерял артиллерийскую систему M777, а также гаубицы «Мста-Б» и «Гвоздика».