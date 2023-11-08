Кулинар из Екатеринбурга прошел в финал шоу «Король десертов»

Екатеринбуржец Константин Шмаров прошел в финал шоу «Король десертов» с чемпионом России по кондитерскому искусству Ренатом Агзамовым. Это стало известно в ходе эфира на телеканале «Пятница!».
За место в финале боролись 31-летний Константин и пять девушек, следует из эфира шоу. Он был единственным мужчиной, который участвует в состязании. «Я лучший», — сказал Константин после того, как узнал, что прошел в финал. Теперь ему предстоит побороться за кубок Агзамова и один миллион рублей.
По словам представителей телеканала «Пятница!», молодой человек претендует на звание лучшего повара и один миллион рублей. Также у кулинара из Екатеринбурга есть шанс установить сладкий мировой рекорд.
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