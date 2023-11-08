08 ноября 2023

Кулинар из Екатеринбурга прошел в финал шоу «Король десертов»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастер класс французского шеф-кондитера Жерома Шосесса в кондитерской Бонбон. Челябинск, торт, приготовление торта
Константин Шмаров сделал шоколадную сколопендру на шоу «Король десертов» и попал в финал Фото:

Екатеринбуржец Константин Шмаров прошел в финал шоу «Король десертов» с чемпионом России по кондитерскому искусству Ренатом Агзамовым. Это стало известно в ходе эфира на телеканале «Пятница!».

За место в финале боролись 31-летний Константин и пять девушек, следует из эфира шоу. Он был единственным мужчиной, который участвует в состязании. «Я лучший», — сказал Константин после того, как узнал, что прошел в финал. Теперь ему предстоит побороться за кубок Агзамова и один миллион рублей.

По словам представителей телеканала «Пятница!», молодой человек претендует на звание лучшего повара и один миллион рублей. Также у кулинара из Екатеринбурга есть шанс установить сладкий мировой рекорд.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец Константин Шмаров прошел в финал шоу «Король десертов» с чемпионом России по кондитерскому искусству Ренатом Агзамовым. Это стало известно в ходе эфира на телеканале «Пятница!». За место в финале боролись 31-летний Константин и пять девушек, следует из эфира шоу. Он был единственным мужчиной, который участвует в состязании. «Я лучший», — сказал Константин после того, как узнал, что прошел в финал. Теперь ему предстоит побороться за кубок Агзамова и один миллион рублей. По словам представителей телеканала «Пятница!», молодой человек претендует на звание лучшего повара и один миллион рублей. Также у кулинара из Екатеринбурга есть шанс установить сладкий мировой рекорд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...