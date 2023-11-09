Военную базу США на границе с Сирией обстреляли 15 ракетами

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Между военными США и Сирии начались боестолкновения на восточном берегу Евфрата Фото:
новость из сюжета
Война в Сирии

Сирия выпустила по американской полевой базе «Аль-Омар» 15 ракет. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«По американской базе на нефтяном месторождении Аль-Омар было выпущено около 15 ракет», — говорится в telegram-канале телеканала. До этого сирийская армия вступила в перестрелку с американскими военными в районе провинции Дейр-эз-Зор.

Обстановка в регионе накалилась после того, как ВВС США ударили по восточным кварталам Дейр-эз-Зора в ответ на сирийские действия, пишет RT. Стороны применяют артиллерию, крупнокалиберные пулеметы и минометные установки. Бои идут около реки Евфрат.

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Сирия выпустила по американской полевой базе «Аль-Омар» 15 ракет. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen. «По американской базе на нефтяном месторождении Аль-Омар было выпущено около 15 ракет», — говорится в telegram-канале телеканала. До этого сирийская армия вступила в перестрелку с американскими военными в районе провинции Дейр-эз-Зор. Обстановка в регионе накалилась после того, как ВВС США ударили по восточным кварталам Дейр-эз-Зора в ответ на сирийские действия, пишет RT. Стороны применяют артиллерию, крупнокалиберные пулеметы и минометные установки. Бои идут около реки Евфрат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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