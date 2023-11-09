Военную базу США на границе с Сирией обстреляли 15 ракетами

Между военными США и Сирии начались боестолкновения на восточном берегу Евфрата
новость из сюжетаВойна в Сирии
Сирия выпустила по американской полевой базе «Аль-Омар» 15 ракет. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.
«По американской базе на нефтяном месторождении Аль-Омар было выпущено около 15 ракет», — говорится в
Обстановка в регионе накалилась после того, как ВВС США ударили по восточным кварталам Дейр-эз-Зора в ответ на сирийские действия, пишет RT. Стороны применяют артиллерию, крупнокалиберные пулеметы и минометные установки. Бои идут около реки Евфрат.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!