Глава МИД Украины заявил о военной неэффективности Евросоюза

Глава МИД Украины Кулеба: нужно создать рынок для наращивания боеприпасов в ЕС

09 ноября 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Кулеба предложил создать рынок оборонной промышленности, чтобы нарастить производство оружия в ЕС Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз не выполняет в полной мере обещание, данное Украине по поставкам оружия. В течение года Брюссель обещал предоставить Киеву один миллион боеприпасов, однако они не поступили в полном объеме. Такое отставание в поставках повышает шансы победы России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы должны задать себе вопрос, как мы собираемся победить в мире, когда те, кто противостоит нам, просто более эффективны в военных вопросах? <…> Что-то не так в том, как функционирует европейская оборонная промышленность», — передает слова Кулебы Euractiv . В качестве единственного способа нарастить производство боеприпасов в Евросоюзе министр предлагает создать сильный рынок оборонной промышленности. По его словам, неотъемлемой частью этого рынка следует рассматривать Украину и другие страны-кандидаты. Ранее Дмитрий Кулеба в соцсети Х (бывший Twitter) написал, что предложил Западу объединить рынок оборонной промышленности. В это объединение войдут европейские страны, участники G7 и страны-единомышленники. Они будут сотрудничать с Киевом для наращивания производства боеприпасов. Кроме того, глава МИД Украины обсудил с лидерами «Большой семерки» поставки для Киева новых систем противовоздушной обороны. А также восстановление Украины и подготовку к зимнему периоду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз не выполняет в полной мере обещание, данное Украине по поставкам оружия. В течение года Брюссель обещал предоставить Киеву один миллион боеприпасов, однако они не поступили в полном объеме. Такое отставание в поставках повышает шансы победы России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы должны задать себе вопрос, как мы собираемся победить в мире, когда те, кто противостоит нам, просто более эффективны в военных вопросах? <…> Что-то не так в том, как функционирует европейская оборонная промышленность», — передает слова Кулебы Euractiv. В качестве единственного способа нарастить производство боеприпасов в Евросоюзе министр предлагает создать сильный рынок оборонной промышленности. По его словам, неотъемлемой частью этого рынка следует рассматривать Украину и другие страны-кандидаты. Ранее Дмитрий Кулеба в соцсети Х (бывший Twitter) написал, что предложил Западу объединить рынок оборонной промышленности. В это объединение войдут европейские страны, участники G7 и страны-единомышленники. Они будут сотрудничать с Киевом для наращивания производства боеприпасов. Кроме того, глава МИД Украины обсудил с лидерами «Большой семерки» поставки для Киева новых систем противовоздушной обороны. А также восстановление Украины и подготовку к зимнему периоду.