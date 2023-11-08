Педагоги будут пристальнее следить за школьниками Фото: Илья Московец © URA.RU

В екатеринбургской школе №22, где ранее возник скандал из-за переодевания учеников на морозе, усилили контроль за выходом детей из здания. Об этом URA.RU сообщили в мэрии уральской столицы.

«По данным департамента образования, мест в раздевалке достаточно. Все обучающиеся раздеваются в специально отведенном для этого месте. Фойе оборудовано банкетками. Раздевалка рассчитана на количество обучающихся начальной школы. Вход и выход детей осуществляется организованно и в сопровождении классного руководителя. Данная ситуация взята под контроль. Дежурные педагоги и дежурный администратор усилили контроль за выходом детей из здания», — отметили в городской администрации.

О том, что ученики школы №22 на Уралмаше переодеваются на морозе, URA.RU сообщило накануне. По словам родителей школьников, такая ситуация возникла якобы из-за нехватки мест в раздевалке.

В сентябре екатеринбургская школа №22 оказалась в центре громкого скандала из-за массового увольнения учителей. Узнав о сложившейся ситуации в учебном заведении, родители вышли на несанкционированный пикет. Директор школы Илья Смирнов заявил о том, что массового увольнения в учреждении нет. Позже власти заявили о том, что учителя уволились из школы из-за пенсии и собственного желания. Вся информация о ситуации в школе на Уралмаше — в сюжете URA.RU.

Дети переодевались на морозе Фото: telegram-канал КП — Екатеринбург (https://t.me/kpekb/20394)