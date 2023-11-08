Жителя Тобольска накажут за синяки и ссадины на теле инспектора ГИБДД

В Тобольске мужчина зажал руку полицейского дверью авто и протащил за собой

09 ноября 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Инспектор ГИБДД пострадал, остановив мужчину за пьяное вождение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Тобольска зажал руку инспектора ГИБДД и протащил его по дороге за машиной. Инспектор остановил тоболяка за нетрезвое вождение, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тобольске прокуратура направила в суд уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Обвиняемый был остановлен инспектором ГИБДД МО МВД России „Тобольский“ и отстранен от управления транспортным средством. Желая избежать ответственности, обвиняемый начал движение на автомобиле, зажав руку инспектора ГИБДД в водительской двери и протащив его по дороге», — говорится в сообщении. В результате полицейский получил несколько ушибов и ссадин. Водитель ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. В этот раз его дело рассмотрит городской суд Тобольска.

Житель Тобольска зажал руку инспектора ГИБДД и протащил его по дороге за машиной. Инспектор остановил тоболяка за нетрезвое вождение, сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. «В Тобольске прокуратура направила в суд уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Обвиняемый был остановлен инспектором ГИБДД МО МВД России „Тобольский“ и отстранен от управления транспортным средством. Желая избежать ответственности, обвиняемый начал движение на автомобиле, зажав руку инспектора ГИБДД в водительской двери и протащив его по дороге», — говорится в сообщении. В результате полицейский получил несколько ушибов и ссадин. Водитель ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. В этот раз его дело рассмотрит городской суд Тобольска.