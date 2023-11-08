Мэрия курганского округа массово ищет специалистов и руководителей. Скрин

09 ноября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Мэрия Шатровского округа ищет восемь сотрудников в разные отделы администрации Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Представители администрации Шатровского округа Курганской области массово ищут сотрудников. Вакантны должности главных специалистов и руководителя отдела образования. Об этом мэрия сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «В администрацию Шатровского муниципального округа срочно требуются: руководитель отдела образования; главный специалист — ревизор финансового отдела; ведущий специалист сектора муниципальных закупок; главный специалист (архитектор) отдела ЖКХ», — указано в посте. Также в мэрию требуются бухгалтер финансового отдела, специалист сектора по опеке и попечительству и секретарь приемной главы округа. Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринского округа массово ищет сотрудников по объявлению. Были вакантны семь руководящих должностей. Руководители требовались централизованной бухгалтерии, отделам имущественных отношений, земельных отношений, строительства и дорожного хозяйства. Мэрия Шатровского округа срочно ищет специалистов и руководителей Администрация Шатровского муниципального округа в «ВКонтакте»: https://vk.com/shatrovskiymo45

Представители администрации Шатровского округа Курганской области массово ищут сотрудников. Вакантны должности главных специалистов и руководителя отдела образования. Об этом мэрия сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «В администрацию Шатровского муниципального округа срочно требуются: руководитель отдела образования; главный специалист — ревизор финансового отдела; ведущий специалист сектора муниципальных закупок; главный специалист (архитектор) отдела ЖКХ», — указано в посте. Также в мэрию требуются бухгалтер финансового отдела, специалист сектора по опеке и попечительству и секретарь приемной главы округа. Ранее URA.RU писало, что мэрия Шадринского округа массово ищет сотрудников по объявлению. Были вакантны семь руководящих должностей. Руководители требовались централизованной бухгалтерии, отделам имущественных отношений, земельных отношений, строительства и дорожного хозяйства.