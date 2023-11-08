08 ноября 2023

Пермский завод «Метафракс» возглавил новый генеральный директор

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновник, часы, руки, депутат
Нового директора назначили на собрании акционеров Фото:

Национализированное пермское АО «Метафракс Кемикалс» возглавил Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру утвердили на внеочередном собрании акционеров компании 8 ноября.

«Гендиректором АО назначен Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру выдвинуло Росимущество», — сообщили в компании. О Худайбирдине известно, что он возглавлял АО «Кучуксульфат» в Алтайском крае.

Ранее URA.RU рассказало, что предприятия «Метафракс Кемикалс» было передано государству. Страна владеет 95% завода. Владельцы завода пытаются оспорить это решение в суде.

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Национализированное пермское АО «Метафракс Кемикалс» возглавил Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру утвердили на внеочередном собрании акционеров компании 8 ноября. «Гендиректором АО назначен Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру выдвинуло Росимущество», — сообщили в компании. О Худайбирдине известно, что он возглавлял АО «Кучуксульфат» в Алтайском крае. Ранее URA.RU рассказало, что предприятия «Метафракс Кемикалс» было передано государству. Страна владеет 95% завода. Владельцы завода пытаются оспорить это решение в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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