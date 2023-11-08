Пермский завод «Метафракс» возглавил новый генеральный директор

Нового директора назначили на собрании акционеров
Национализированное пермское АО «Метафракс Кемикалс» возглавил Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру утвердили на внеочередном собрании акционеров компании 8 ноября.
«Гендиректором АО назначен Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру выдвинуло Росимущество», — сообщили в компании. О Худайбирдине известно, что он возглавлял АО «Кучуксульфат» в Алтайском крае.
Ранее URA.RU рассказало, что предприятия «Метафракс Кемикалс» было передано государству. Страна владеет 95% завода. Владельцы завода пытаются оспорить это решение в суде.
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