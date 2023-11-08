Пермский завод «Метафракс» возглавил новый генеральный директор

09 ноября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Нового директора назначили на собрании акционеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Национализированное пермское АО «Метафракс Кемикалс» возглавил Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру утвердили на внеочередном собрании акционеров компании 8 ноября. «Гендиректором АО назначен Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру выдвинуло Росимущество», — сообщили в компании. О Худайбирдине известно, что он возглавлял АО «Кучуксульфат» в Алтайском крае. Ранее URA.RU рассказало, что предприятия «Метафракс Кемикалс» было передано государству. Страна владеет 95% завода. Владельцы завода пытаются оспорить это решение в суде.

Национализированное пермское АО «Метафракс Кемикалс» возглавил Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру утвердили на внеочередном собрании акционеров компании 8 ноября. «Гендиректором АО назначен Альберт Худайбирдин. Его кандидатуру выдвинуло Росимущество», — сообщили в компании. О Худайбирдине известно, что он возглавлял АО «Кучуксульфат» в Алтайском крае. Ранее URA.RU рассказало, что предприятия «Метафракс Кемикалс» было передано государству. Страна владеет 95% завода. Владельцы завода пытаются оспорить это решение в суде.