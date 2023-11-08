08 ноября 2023

Взрослые тюменцы прививаются от гриппа в три раза чаще детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковида. Екатеринбург, шприц, вакцинация, вакцинация через нос, нозальная вакцинация
В этом году горожан прививают сразу тремя разными вакцинами Фото:

В Тюменской области детей от гриппа привили почти в три раза меньше, чем взрослых. Такие данные предоставили в областном департаменте здравоохранения.

«По состоянию на 8 ноября в Тюменской области против гриппа вакцинирован 929 941 человек (96,4% от плана, 58% от совокупной численности населения). Из них 682 591 взрослый и 247 350 детей», — сообщили в ведомстве.

В региональном депздравле отметили, что в этом году население прививают сразу тремя видами препаратов — «Ультрикс квадри» (для вакцинации лиц из групп риска), «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Для поддержания прививочной кампании организованы мобильные бригады в учреждения и труднодоступные районы области.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени зафиксированы первые случаи заражения гриппом. Среди заболевших — двое детей.

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В Тюменской области детей от гриппа привили почти в три раза меньше, чем взрослых. Такие данные предоставили в областном департаменте здравоохранения. «По состоянию на 8 ноября в Тюменской области против гриппа вакцинирован 929 941 человек (96,4% от плана, 58% от совокупной численности населения). Из них 682 591 взрослый и 247 350 детей», — сообщили в ведомстве. В региональном депздравле отметили, что в этом году население прививают сразу тремя видами препаратов — «Ультрикс квадри» (для вакцинации лиц из групп риска), «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Для поддержания прививочной кампании организованы мобильные бригады в учреждения и труднодоступные районы области. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени зафиксированы первые случаи заражения гриппом. Среди заболевших — двое детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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