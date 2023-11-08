Взрослые тюменцы прививаются от гриппа в три раза чаще детей

В Тюменской области детей от гриппа привили почти в три раза меньше, чем взрослых. Такие данные предоставили в областном департаменте здравоохранения.
«По состоянию на 8 ноября в Тюменской области против гриппа вакцинирован 929 941 человек (96,4% от плана, 58% от совокупной численности населения). Из них 682 591 взрослый и 247 350 детей», — сообщили в ведомстве.
В региональном депздравле отметили, что в этом году население прививают сразу тремя видами препаратов — «Ультрикс квадри» (для вакцинации лиц из групп риска), «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Для поддержания прививочной кампании организованы мобильные бригады в учреждения и труднодоступные районы области.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени зафиксированы первые случаи заражения гриппом. Среди заболевших — двое детей.
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