Взрослые тюменцы прививаются от гриппа в три раза чаще детей

09 ноября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

В этом году горожан прививают сразу тремя разными вакцинами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области детей от гриппа привили почти в три раза меньше, чем взрослых. Такие данные предоставили в областном департаменте здравоохранения. «По состоянию на 8 ноября в Тюменской области против гриппа вакцинирован 929 941 человек (96,4% от плана, 58% от совокупной численности населения). Из них 682 591 взрослый и 247 350 детей», — сообщили в ведомстве. В региональном депздравле отметили, что в этом году население прививают сразу тремя видами препаратов — «Ультрикс квадри» (для вакцинации лиц из групп риска), «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Для поддержания прививочной кампании организованы мобильные бригады в учреждения и труднодоступные районы области. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени зафиксированы первые случаи заражения гриппом. Среди заболевших — двое детей.

В Тюменской области детей от гриппа привили почти в три раза меньше, чем взрослых. Такие данные предоставили в областном департаменте здравоохранения. «По состоянию на 8 ноября в Тюменской области против гриппа вакцинирован 929 941 человек (96,4% от плана, 58% от совокупной численности населения). Из них 682 591 взрослый и 247 350 детей», — сообщили в ведомстве. В региональном депздравле отметили, что в этом году население прививают сразу тремя видами препаратов — «Ультрикс квадри» (для вакцинации лиц из групп риска), «Совигрипп» и «Гриппол плюс». Для поддержания прививочной кампании организованы мобильные бригады в учреждения и труднодоступные районы области. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени зафиксированы первые случаи заражения гриппом. Среди заболевших — двое детей.