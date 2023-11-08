08 ноября 2023

ЧМК объяснил, почему не заплатит штраф за загрязнение реки в Челябинске

ЧМК потратил 384 млн рублей на предотвращение сбросов в реку Миасс
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК». Челябинск, экологический пост
В период нарушений на их предотвращение потратили 384 млн рублей, заявили в ЧМК Фото:

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» потратило 384 млн рублей на снижение сбросов в реку Миасс (Челябинск) в период своих нарушений. Эти траты стали основанием не выплачивать 263 млн рублей компенсации ущерба Уральскому управлению Росприроднадзора, сообщили URA.RU в пресс-службе организации.

«Затраты ЧМК на момент исчисления вреда составили 384 млн рублей, то есть больше суммы предъявленного размера вреда. Суд признал обоснованными мероприятия, направленные на предупреждение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в Миасс и затраты на их проведение», — объяснили URA.RU в ЧМК.

В исковых требованиях Росприроднадзор требовал возмещение ущерба на сумму 263 млн рублей. Суд отказал в компенсации, но признал нарушения ЧМК. Основанием для отказа послужили траты ЧМК на снижение сбросов в период, когда и произошло загрязнение. В организации агентству пояснили, что размер компенсации в таких ситуациях уменьшается на сумму трат. При этом ЧМК было затрачено больше, чем указанная управлением сумма.

Росприроднадзор подал исковое заявление в отношении ЧМК в мае. Первое слушание было назначено на июль, но заседания неоднократно переносили. Суд частично удовлетворил требования ведомства. ЧМК обязали заплатить госпошлину в размере шести тысяч рублей.

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ПАО «Челябинский металлургический комбинат» потратило 384 млн рублей на снижение сбросов в реку Миасс (Челябинск) в период своих нарушений. Эти траты стали основанием не выплачивать 263 млн рублей компенсации ущерба Уральскому управлению Росприроднадзора, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. «Затраты ЧМК на момент исчисления вреда составили 384 млн рублей, то есть больше суммы предъявленного размера вреда. Суд признал обоснованными мероприятия, направленные на предупреждение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в Миасс и затраты на их проведение», — объяснили URA.RU в ЧМК. В исковых требованиях Росприроднадзор требовал возмещение ущерба на сумму 263 млн рублей. Суд отказал в компенсации, но признал нарушения ЧМК. Основанием для отказа послужили траты ЧМК на снижение сбросов в период, когда и произошло загрязнение. В организации агентству пояснили, что размер компенсации в таких ситуациях уменьшается на сумму трат. При этом ЧМК было затрачено больше, чем указанная управлением сумма. Росприроднадзор подал исковое заявление в отношении ЧМК в мае. Первое слушание было назначено на июль, но заседания неоднократно переносили. Суд частично удовлетворил требования ведомства. ЧМК обязали заплатить госпошлину в размере шести тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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