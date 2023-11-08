ЧМК объяснил, почему не заплатит штраф за загрязнение реки в Челябинске

ЧМК потратил 384 млн рублей на предотвращение сбросов в реку Миасс

09 ноября 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

В период нарушений на их предотвращение потратили 384 млн рублей, заявили в ЧМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ПАО «Челябинский металлургический комбинат» потратило 384 млн рублей на снижение сбросов в реку Миасс (Челябинск) в период своих нарушений. Эти траты стали основанием не выплачивать 263 млн рублей компенсации ущерба Уральскому управлению Росприроднадзора, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. «Затраты ЧМК на момент исчисления вреда составили 384 млн рублей, то есть больше суммы предъявленного размера вреда. Суд признал обоснованными мероприятия, направленные на предупреждение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в Миасс и затраты на их проведение», — объяснили URA.RU в ЧМК. В исковых требованиях Росприроднадзор требовал возмещение ущерба на сумму 263 млн рублей. Суд отказал в компенсации, но признал нарушения ЧМК. Основанием для отказа послужили траты ЧМК на снижение сбросов в период, когда и произошло загрязнение. В организации агентству пояснили, что размер компенсации в таких ситуациях уменьшается на сумму трат. При этом ЧМК было затрачено больше, чем указанная управлением сумма. Росприроднадзор подал исковое заявление в отношении ЧМК в мае. Первое слушание было назначено на июль, но заседания неоднократно переносили. Суд частично удовлетворил требования ведомства. ЧМК обязали заплатить госпошлину в размере шести тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» потратило 384 млн рублей на снижение сбросов в реку Миасс (Челябинск) в период своих нарушений. Эти траты стали основанием не выплачивать 263 млн рублей компенсации ущерба Уральскому управлению Росприроднадзора, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. «Затраты ЧМК на момент исчисления вреда составили 384 млн рублей, то есть больше суммы предъявленного размера вреда. Суд признал обоснованными мероприятия, направленные на предупреждение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в Миасс и затраты на их проведение», — объяснили URA.RU в ЧМК. В исковых требованиях Росприроднадзор требовал возмещение ущерба на сумму 263 млн рублей. Суд отказал в компенсации, но признал нарушения ЧМК. Основанием для отказа послужили траты ЧМК на снижение сбросов в период, когда и произошло загрязнение. В организации агентству пояснили, что размер компенсации в таких ситуациях уменьшается на сумму трат. При этом ЧМК было затрачено больше, чем указанная управлением сумма. Росприроднадзор подал исковое заявление в отношении ЧМК в мае. Первое слушание было назначено на июль, но заседания неоднократно переносили. Суд частично удовлетворил требования ведомства. ЧМК обязали заплатить госпошлину в размере шести тысяч рублей.